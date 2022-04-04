Что выходит из строя после заправки паленым бензином

Сегодня одной из проблем, с которой сталкиваются современные российские автолюбители, является продажа некачественного топлива. Эксперты решили рассказать, что в первую очередь может выходить из строя, если заправляться некачественным бензином.

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Свечи. По причине использования некачественного горючего, на этих элементах может возникать специфический красный нагар. Это может приводить к перебоям в работе системы зажигания.

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Система питания. Даже после всего нескольких заправок некачественным топливом, форсунки инжектора могут выйти из строя.

Бензонасос. Бывают случаи, когда плохое горючее преждевременно забивает фильтры. При этом работа бензонасоса будет осуществляться с повышенными нагрузками. В итоге он может поломаться.

Клапаны. Эти элементы покрываются слоем нагара. Бывают случаи, когда они просто прогорают. Кольца. Даже 2-3 заправки контрафактом могут закоксовывать кольца, снижая мощность и КПД агрегата. В некоторых случаях приходится прибегать к капремонту.

Стенки цилиндров. Их поверхность приобретает красноватую расцветку. Если уровень бензола превышает требуемые значения, может наблюдаться исчезновение необходимой масляной пленки. Вследствие этого возникают задиры.

Выхлопная система. Плохой бензин, догорая в выхлопной трубе, выводит из строя элементы выпускной системы. Речь идёт о трубе глушителя, бочках, «штанах» и коллекторах. Беспроблемная работа каталитического нейтрализатора отработавших газов, а также лямбда-зонда продлится в таких условиях не больше трёх месяцев.

Если в авто возникли неисправности после очередной заправки, следует написать претензии руководству компании, которая управляет автозаправочной станцией. В случае отправки машины в сервис СТО, до ремонта лучше вызвать представителей АЗС при помощи телеграммы. Специалисты должны провести специальный комплексный осмотр, а также взять пробу горючего. Потребитель может смело потребовать возмещения ущерба. Выражая претензии компании, владеющей АЗС, клиент должен указать, когда он приобрел бензин, его количество и марку. Нужно описать характер неисправности, возникшей в авто, по причине покупки контрафакта. Желательно приложить также подтверждающие документы. К примеру, речь идёт о заключении специалистов СТО.

В случае отрицания руководством автозаправки своей вины, потребуется воспользоваться независимой экспертизой. В этом случае расходы должны возместить владельцы АЗС.

Для удовлетворения потребительских прав в вопросе возмещения причиненного ущерба, устанавливается десятидневный срок. Если на претензию не будет дан положительный ответ по истечению установленного периода времени, клиент может обращаться с иском к судебным органам.