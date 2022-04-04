Changan испытал 30-градусными морозами конкурента Tesla Model 3

Компания Changan испытала 30-градусными морозами конкурента Tesla Model 3. Прототип лифтбека C385 больше не скрывает камуфляж, раскрыты габаритные размеры и некоторые особенности конструкции. В частности, новинка получит систему импульсного нагрева тяговой батареи — эта опция позволит вывести аккумуляторные ячейки в оптимальный режим всего за пять минут, даже если температура окружающего воздуха составит -30` по Цельсию.

По размерам Changan C385 чуть крупнее Tesla Model 3 — длина/ширина/высота новинки равны соответственно 4820/1890/1480 миллиметрам, колёсная база — 2900 миллиметров. Внешне серийный лифтбек полностью копирует одноимённый концепт образца 2021 года, а шасси частично унифицировано с соразмерным бензиновым Changan Uni-V.

Changan C385

Тем не менее основа электромобиля оригинальная — это платформа-скейтборд EPA1. Для концепта были заявлены автономная система парковки APA 7.0 и автопилот третьего уровня — на серийном Changan эти функции должны сохраниться. Ещё топ-версия наверняка отличится матричными фарами и необычным интерьером с многоярусной передней панелью.

Changan C385

В Changan неспроста показали прототипы C385 в зимних условиях — похоже, китайцы нашли способ свести к минимуму потери в автономности при низких температурах. Впрочем, конкретные показатели запаса хода, ёмкости тяговой батареи и мощности электродвигателя в Changan приберегли до премьеры.