Как вернуть деньги в случае подмены запчастей в автосервисе

Подмена запчастей автомобиля от одного производителя запчастями другого производителя - распространенное явление, совершаемое недобросовестными мастерами в автосервисах.

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Правда, далеко не во всех случаях это обосновано именно корыстными соображениями мастера. Особенно в нынешней ситуации, когда некоторые запчасти стало сложно достать из-за санкций. Но что делать, если вы все же стали жертвой таких обстоятельств?

"Во-первых, если запчасти, установленные мастером, имеют другую цену (стоят дешевле), чем та, что была уплачена вами, вы должны потребовать от мастера разницу в цене, либо вообще отказаться от ремонта и потребовать на этом основании все свои деньги назад. Во-вторых, если мастер отказывается вернуть вам деньги, значит, он совершает мошенническое действие и вы смело можете обратиться в полицию с изложением всех обстоятельств дела, а задача правоохранителей уже дать действиям мастера правовую оценку", - советует адвокат Ольга Сулим.

По словам юриста, очень часто решительный настрой и обещание обратиться в полицию уже решают вопрос: мастер испугается и предпочтет не иметь проблем с органами, ему будет проще отдать вам деньги, особенно если он работает неофициально и этот факт может вскрыться правоохранителями.

В-третьих, добавляет адвокат, если мастер будет отрицать факт договора с вами, вы можете продемонстрировать сообщения в мессенджере, телефонные звонки, факт перевода денег на его карту. Это вполне весомые аргументы в вашу пользу.