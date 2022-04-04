Как вернуть деньги в случае подмены запчастей в автосервисе

Подмена запчастей автомобиля от одного производителя запчастями другого производителя - распространенное явление, совершаемое недобросовестными мастерами в автосервисах.
Правда, далеко не во всех случаях это обосновано именно корыстными соображениями мастера. Особенно в нынешней ситуации, когда некоторые запчасти стало сложно достать из-за санкций. Но что делать, если вы все же стали жертвой таких обстоятельств?
"Во-первых, если запчасти, установленные мастером, имеют другую цену (стоят дешевле), чем та, что была уплачена вами, вы должны потребовать от мастера разницу в цене, либо вообще отказаться от ремонта и потребовать на этом основании все свои деньги назад. Во-вторых, если мастер отказывается вернуть вам деньги, значит, он совершает мошенническое действие и вы смело можете обратиться в полицию с изложением всех обстоятельств дела, а задача правоохранителей уже дать действиям мастера правовую оценку", - советует адвокат Ольга Сулим.
По словам юриста, очень часто решительный настрой и обещание обратиться в полицию уже решают вопрос: мастер испугается и предпочтет не иметь проблем с органами, ему будет проще отдать вам деньги, особенно если он работает неофициально и этот факт может вскрыться правоохранителями.
В-третьих, добавляет адвокат, если мастер будет отрицать факт договора с вами, вы можете продемонстрировать сообщения в мессенджере, телефонные звонки, факт перевода денег на его карту. Это вполне весомые аргументы в вашу пользу.
Но оптимальный вариант - заранее заключать договор, в котором прописывать все особенности ремонтных работ, включая и наименования деталей, которые вам должны поставить. "Если мастер допустит отклонение от договора, то в соответствии с текстом договора он будет обязан или вернуть деньги, или частично вернуть деньги, в зависимости от конкретики", - добавила Ольга Сулим.