Kia Seltos против Skoda Karoq: кто получит "майку лидера"

KIA Seltos и Skoda Karoq - автомобили, которые всегда будут находиться в борьбе за лидерство. Модели сравнивают друг с другом не просто так - на это есть объективные причины в виде схожего экстерьера и оснащения. Они пользуются популярностью на рынке России, имеют схожие технические параметры и даже размерами соответствуют одному классу. Но какой автомобиль, действительно, заслуживает носить звание лидера?

Фото: Car.ru Car.ru

Экстерьер. Сравнение автомобилей по внешнему виду поделило экспертов на 2 лагеря. Одни утверждают, что машины копируют друг друга в оформлении, другие уверены, что экстерьер действительно разный. Чешский внедорожник получил типичные черты, которые задействует производитель - спокойные линии, европейский стиль. Корейский противопоставлен данному направлению - он демонстрирует дерзость, активность и современность.

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Но если оценивать объективно, автомобили действительно имеют схожие черты. Так, среди особенностей можно отметить правильные пропорции, узкую оптику и светодиодные огни, рейлинги на крыше и изгибы по бокам. Но кореец задействует больше строгих линий. Корма KIA Seltos выглядит более эффектной.

Интерьер. По оснащению KIA Seltos выигрывает у своего противника. Чешский производитель при создании модели решил использовать стандарты марки, поэтому ничего уникального и необычного в салоне встретить нельзя. Это просто стильный и удобный транспорт. Аналогичную компоновку можно встретить и в других машинах.

Корейцы, пытаясь пробиться в сегмент молодежного транспорта, демонстрировали оригинальность решений. Поэтому передняя панель получилась дорогой и эффектной. К эргономике не возникает никаких вопросов - все расположено на своих местах. Заметим, что свободного пространства больше в Skoda Karoq.

Технические параметры. Сравнивать автомобили по данному критерию гораздо сложнее. Оба являются представителями бюджетного класса, поэтому производителям негде было разгуляться. В линейке Skoda Karoq представлены моторы на 1.4 и 1.6 литра, производительность которых составляет 150 и 110 л.с. Для KIA Seltos предусматриваются моторы на 1.6 и 2.0 литра с отдачей 121, 123, 177 и 149 л.с. В паре - передний или полный привод.

Если рассматривать трансмиссии, можно отметить, что корейцы предлагают более широкий выбор - 6МКПП, 6АКПП, вариатор и роботизированная КПП. Для Skoda Karoq используются 5МКПП, 8АКПП и 6-ступенчатый робот.

Более интересно рассмотреть автомобили по габаритам. Так, длина и ширина кузова Skoda Karoq – 438.2 и 184.1 см соответственно. У KIA Seltos – 437 и 180 см. Отличаются конкуренты высотой дорожного просвета и объемом багажника. У Skoda клиренс составляет 16 – 16.4 см, у Seltos – 19 см. Багажное отделение Karoq вмещает до 521 литра, Seltos - до 433 литров.

В базовой комплектации KIA Seltos стоит 1 629 000 рублей, Skoda Karoq – 2 318 000 рублей. Если учитывать столь существенную разницу, выбор представляется очевидным. Тем более, KIA Seltos предлагает более современное оформление. Выбирать Skoda Karoq стоит тем, кто привык к строгому стилю и надежности.