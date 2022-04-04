Почему стучат клапаны в моторе автомобиля

Стабильная и бесперебойная работа силового агрегата в автомобиле является признаком его исправности. Любые посторонние звуки в процессе эксплуатации или появление вибрации указывают на поломки. И если одни дефекты могут оказаться незначительными, другие приводят к капитальному ремонту мотора. В большинстве случаев автомобилисты отмечают именно стук клапанов в моторе. В чем причина такого явления? Чаще всего дефект встречается у транспортных средств с большим пробегом или у двигателей, которые подвергаются повышенным нагрузкам.

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Неправильная настройка. Самая распространенная причина стука клапанов - увеличение расстояния между рычагами и кулачками распределительного вала. Шум возникает из-за кулачка, который соприкасается с рокером. Звук больше напоминает звон при ударе по металлу. Чем больше зазор, тем больший износ будет наблюдаться. В результате из строя выйдет весь мотор.

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Недостаточный зазор тоже может привести к дефектам в установке. В таких условиях клапан не сможет зажиматься. Со временем проблема будет усугубляться, а клапан не закроется совсем. Это приводит к перегреву двигателя и снижению компрессии. Из строя в таком случае могут выйти сразу несколько цилиндров. Чтобы не допустить такой проблемы, следует каждые 15 000 км пробега проводить настройку клапанов.

Детонация. Еще одна распространенная причина, из-за которой появляется стук клапанов. Детонация мотора представляет собой взрыв, который бьет по стенкам цилиндров и остальным комплектующим группы поршней. Характерный признак дефекта - повышенная вибрация, снижение производительности и перегрев мотора с черным выхлопом.

Детонация - опасное явление для силового агрегата в транспортном средстве. По этой причине его нельзя оставить незамеченным. Такой дефект чаще сопровождается появлением черного дыма из выхлопной трубы, но цвет может отличаться, в зависимости от неисправности автомобиля.

Рост оборотов. Если стук клапанов возникает уже после того, как мотор был прогрет, причина может крыться в увеличенных оборотах при недостаточном давлении масла. Это последствия увеличенного зазора и износа элементов силового агрегата.

Перечисленные выше причины являются самыми распространенными, но есть и другие, которые рассматриваются в отдельных случаях. Если нет определенных знаний в конструкции автомобильного двигателя, для установления причины стука клапанов следует обратиться в специализированный сервис. Если же есть желание провести проверку самостоятельно, обращать внимание нужно не только на впускной, но и на выпускной клапан.