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4 часа назад

Что будет, если хранить документы в машине

Российская Газета

Многие автомобилисты хранят документы на автомобиль в бардачке, потому что так удобнее передавать машину другому водителю. Но руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский предупреждает, что это может привести к неблагоприятным последствиям.

Что будет, если хранить документы в машине
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Например, автомобиль с документами внутри могут эвакуировать. Для возврата машины потребуется разрешение, при составлении которого необходимо предъявить свидетельство о регистрации.

Или же при угоне страховая компания может отказать в выплате, мотивируя свое решение нарушением договора (там может быть прописана необходимость предоставление документов).

Кроме того, так как доверенности на управления автомобиля сейчас не нужны, угонщик, имея документы на машину, может беспрепятственно отогнать авто в безопасное для него место до объявления транспортного средства в розыск.

Также при наличии хоть каких-то документов угонщик сможет продать ваш автомобиль в кратчайшие сроки, сделав дубликат ПТС.

Автоэксперт,Александр Шумский,
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