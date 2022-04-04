Риск на дороге: за что можно лишиться прав весной

С приходом тепла некоторые водители словно забывают правила, которые соблюдали еще зимой. При этом игнорирование многих из них ведет к ДТП и серьезным санкциям. Специалисты назвали самые распространенные "весенние" нарушения, за которые может грозить лишение прав.

Грязные номера

Ранней весной на дорогах много грязи и не до конца растаявшего снега. Дорожная грязь может попасть на номера и затруднить их идентификацию. За это нарушение грозит предупреждение или штраф в размере 500 руб. Более серьезные санкции могут последовать, если инспектор решит, что водитель специально нанес грязь на регистрационные знаки с целью избежать штрафов с камер. В этом случае водитель может лишиться прав на срок до трех месяцев.

Опасные лекарства

Весной традиционно обостряются различные хронические заболевания, проявляются аллергические реакции. Для лишения прав достаточно принять давно знакомый препарат, в составе которого содержится этанол или вещества, дающие положительный или ложноположительный тест на наркотики, пишет Autonews. В частности, следует опасаться фенобарбитала. Это психотропное средство часто входит в состав седативных препаратов.

Выезд на встречную полосу

Разметку весной часто просто не видно из-за грязи, луж и мокрого снега. А вот последствия ошибки могут быть для водителя достаточно серьезными. Например, выезд на "встречку" с пересечением сплошной линии (если он не связан с объездом препятствия) может стать причиной лишения прав на срок от четырех месяцев до полугода. При повторном нарушении водитель рискует остаться без прав уже на год.

Превышение скорости