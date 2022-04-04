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4 часа назад

Рисковые ситуации: за что весной можно лишиться водительских прав

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С приходом тепла некоторые водители словно забывают правила, которые соблюдали еще зимой. При этом игнорирование многих из них ведет к ДТП и серьезным санкциям. Специалисты назвали самые распространенные "весенние" нарушения, за которые может грозить лишение прав.

Риск на дороге: за что можно лишиться прав весной
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Грязные номера

Ранней весной на дорогах много грязи и не до конца растаявшего снега. Дорожная грязь может попасть на номера и затруднить их идентификацию. За это нарушение грозит предупреждение или штраф в размере 500 руб. Более серьезные санкции могут последовать, если инспектор решит, что водитель специально нанес грязь на регистрационные знаки с целью избежать штрафов с камер. В этом случае водитель может лишиться прав на срок до трех месяцев.

Опасные лекарства

Весной традиционно обостряются различные хронические заболевания, проявляются аллергические реакции. Для лишения прав достаточно принять давно знакомый препарат, в составе которого содержится этанол или вещества, дающие положительный или ложноположительный тест на наркотики, пишет Autonews. В частности, следует опасаться фенобарбитала. Это психотропное средство часто входит в состав седативных препаратов.

Выезд на встречную полосу

Разметку весной часто просто не видно из-за грязи, луж и мокрого снега. А вот последствия ошибки могут быть для водителя достаточно серьезными. Например, выезд на "встречку" с пересечением сплошной линии (если он не связан с объездом препятствия) может стать причиной лишения прав на срок от четырех месяцев до полугода. При повторном нарушении водитель рискует остаться без прав уже на год.

Превышение скорости

В зимний период любителей быстрой езды ограничивают погодные условия, но с потеплением ситуация на дорогах для них становится куда комфортней. Но водителям следует не забывать о санкциях за это нарушение. На срок от четырех до шести месяцев прав можно лишиться за превышение скорости от 60 до 80 км/ч. На год прав лишится тот, кто попался на превышении дважды в течение 12 месяцев.

Автоэксперт,
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