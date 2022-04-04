Стоит ли сейчас покупать машину

Цены на новые автомобили в РФ по сравнению с началом февраля подскочили на 40%, утверждают эксперты, опрошенные kp.ru. Причина подорожания — в недостатке товара. Как рассказал изданию глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, дефицит хороших авто сейчас настолько силен, что клиенты автосалонов даже дают взятки за продажу им желаемой машины.
На рынке подержанных автомобилей тоже наблюдается значительный рост цен.
"Поскольку сильно сократилось предложение новых машин, люди будут выходить на вторичный рынок. Какие-то марки уже подорожали на 60-70%: Toyota, Audi, Volkswagen, Skoda, Hyundai, KIA", — сказал Канаев.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рекомендует не торопиться с покупкой машины по завышенной цене.
"В условиях неопределенности люди часто хотят спасти накопления, не понимая, что автомобили обесцениваются быстрее, чем рубли. Поэтому лучше подождать, пока ситуация стабилизируется", — отметил он.
Шапарин добавил, что на вторичном рынке еще остается целый ряд марок и моделей, не пользующихся массовым спросом. Цены на них выросли не так драматично. В пример он привел Peugeot и Citroёn. По мнению эксперта, эти модели россияне "часто не понимают и не любят, хотя зачастую это отличные автомобили".
Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто подчеркнул, что продать машину сейчас гораздо легче, чем купить.
"Если нужны деньги, продавайте машину. Но продавать нужно только в том случае, если хотите что-то купить взамен — неважно, квартиру или другую машину. А покупать нужно, только если нужна машина. Ни в коем случае не рассматривать автомобиль как вложение денег, он таковым не является", — посоветовал эксперт.
Что касается рынка новых машин, то здесь покупателям стоит обратить внимание на "большую китайскую тройку" — Chery, Geely и Haval, добавил Моржаретто. Он отметил, что эти компании — пожалуй, единственные, кто не уходит из России, а планирует расширять свое присутствие здесь.
Эксперты рекомендуют россиянам не торопиться с покупкой автомобиля в кредит — такие займы стали дороже в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что в дальнейшем ставки по автокредитам тоже будут расти.
"Нужно воздержаться от скоропалительных решений. Если действительно есть острая необходимость в автомобиле, это одно дело – тогда можно покупать. В остальных случаях надо пару-тройку месяцев подождать и посмотреть, куда все будет двигаться", — добавил Тосунян.