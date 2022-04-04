Стоит ли сейчас покупать машину

Цены на новые автомобили в РФ по сравнению с началом февраля подскочили на 40%, утверждают эксперты, опрошенные kp.ru. Причина подорожания — в недостатке товара. Как рассказал изданию глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, дефицит хороших авто сейчас настолько силен, что клиенты автосалонов даже дают взятки за продажу им желаемой машины.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС Михаил Метцель/ТАСС

На рынке подержанных автомобилей тоже наблюдается значительный рост цен.

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"Поскольку сильно сократилось предложение новых машин, люди будут выходить на вторичный рынок. Какие-то марки уже подорожали на 60-70%: Toyota, Audi, Volkswagen, Skoda, Hyundai, KIA", — сказал Канаев.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рекомендует не торопиться с покупкой машины по завышенной цене.

"В условиях неопределенности люди часто хотят спасти накопления, не понимая, что автомобили обесцениваются быстрее, чем рубли. Поэтому лучше подождать, пока ситуация стабилизируется", — отметил он.

Шапарин добавил, что на вторичном рынке еще остается целый ряд марок и моделей, не пользующихся массовым спросом. Цены на них выросли не так драматично. В пример он привел Peugeot и Citroёn. По мнению эксперта, эти модели россияне "часто не понимают и не любят, хотя зачастую это отличные автомобили".

Партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто подчеркнул, что продать машину сейчас гораздо легче, чем купить.

"Если нужны деньги, продавайте машину. Но продавать нужно только в том случае, если хотите что-то купить взамен — неважно, квартиру или другую машину. А покупать нужно, только если нужна машина. Ни в коем случае не рассматривать автомобиль как вложение денег, он таковым не является", — посоветовал эксперт.

Что касается рынка новых машин, то здесь покупателям стоит обратить внимание на "большую китайскую тройку" — Chery, Geely и Haval, добавил Моржаретто. Он отметил, что эти компании — пожалуй, единственные, кто не уходит из России, а планирует расширять свое присутствие здесь.

Эксперты рекомендуют россиянам не торопиться с покупкой автомобиля в кредит — такие займы стали дороже в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что в дальнейшем ставки по автокредитам тоже будут расти.