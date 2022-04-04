В Москве продают новый Hyundai Ioniq 5, поставки которого ещё не начались

На сайте «Авто.ру» в Москве выставили на продажу электрический кроссовер Hyundai Ioniq 5 образца 2021 года. Продавец уверяет, что батарейная модель прошла всего пять километров с момента производства. Однако одометр электрокара говорит о 300-километровом пробеге. Приобрести электрокроссовер с двухмоторной силовой установкой можно за 8,2 миллиона рублей. При этом официальные поставки корейской модели в Россию ещё не начались.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Ioniq 5 продаёт компания «Рольф», которая является официальным дилером Hyundai. Полноприводный электрокроссовер оборудован двухмоторной силовой установкой мощностью 235 лошадиных сил и 605 Нм. и батареей ёмкостью 58 киловатт-часов. Максимальная скорость модели ограничена электроникой на отметке 185 километров в час.

Электрический кроссовер ожидали в России грядущим летом. Однако из-за мировой кризисной ситуации и перебоев поставок, модель вряд ли доберётся до нашей страны в ближайшее время.

В то же время корейские бренды продолжают работать в России, поэтому не исключено, что батарейный кроссовер все-таки будет доступен для отечественных покупателей.