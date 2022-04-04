Каршеринг не планирует сокращать автопарки и поднимать цены

Операторы каршеринга не будут поднимать цены и сокращать автопарки на фоне санкций, рассказали участники рынка «Известиям». По оценке правительства Москвы, сервисы сейчас используют около 30 тысяч автомобилей. Некоторые компании ожидают поставок новых машин по уже заключенным контрактам, планируют расширить модельный ряд и зоны покрытия сервиса.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о поддержке операторов каршеринга на фоне санкций, это касается в том числе и льготных парковочных разрешений. Сервис платит 30 тысяч рублей в год за автомобиль, и пользователи могут бесплатно парковаться на платных городских парковках.

Видео дня

Такие парковочные разрешения повторно оформить нельзя из-за ограничения по возрасту автомобилей, и по истечении трех лет операторам каршеринга обычно приходилось списывать машины и обновлять автопарк, но теперь в этом нет необходимости еще как минимум год: срок действия разрешений продлили до четырех лет.

Также власти Москвы увеличили в два раза размер субсидий операторам каршеринга на покупку новых машин в кредит или лизинг, потому что платежи по ним выросли.

Тарифы на каршеринг все равно неминуемо будут расти, хотя проблемы с запчастями и новыми автомобилями поможет решить Китай, считает автоэксперт Артем Бобцов:

«Китай поставки автомобилей продолжает и будет продолжать, и запчастей это тоже касается, что немаловажно. В любом случае, учитывая ценовую политику, переход на китайские автомобили в каршеринге неизбежен, поскольку они просто дешевле. Тарифы на каршеринг будут неминуемо расти, они уже подросли прилично.

Во-первых, рынок уже ушел от фазы, когда все боролись за долю рынка в ущерб доходности, все хотят зарабатывать.

Во-вторых, слабых игроков не осталось, остались игроки только сильные, которым тоже уже нужна доходность.

В-третьих, датировать каршеринг собственник не будет, нет сейчас никакого смысла в этом, раньше они могли это делать, чтобы набить парк, набрать больше пользователей и поднять оценку при привлечении инвестиций, сейчас о привлечении инвестиций речи не идет, всем нужно выживать, что называется.

В этой связи я думаю, что на 30% минимум каршеринг в этом году подорожает. Я думаю, что, во-первых, просто в силу падения покупательского спроса какая-то часть клиентов от каршеринга уйдет, это первое. Второе, не будем забывать, что, если про Москву говорить, довольно большая часть аудитории каршеринга — это молодые IT-специалисты, которые в настоящее время Россию покинули. Произойдет естественное «вымывание» клиентской базы каршеринга. В-третьих, безусловно, подорожание тоже наложит свой отпечаток.

Но я думаю, что о драматическом падении количества пользователей говорить не приходится, потому что каршеринг закрывает достаточно узкоспецифические задачи, которые общественный транспорт закрыть не в состоянии, и людям просто некуда деваться, они будут им пользоваться. Я думаю, что в деньгах рынок примерно, может быть, на тех же уровнях и останется, что в прошлом году».

Согласно исследованию «ТИАР-Центра» и Российской ассоциации электронных коммуникаций, в прошлом году объем российского рынка каршеринга увеличился на 85% в сравнении с 2020 годом и достиг почти 70 млрд рублей.