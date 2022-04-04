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15 минут назад

Genesis поднял цены: все модели теперь дороже 4 миллионов рублей

Motor.ru

Премиальная «дочка» Hyundai, марка Genesis, отметила начало апреля очередным повышением цен в России. Как заметили «Автоновости дня», корректировке вновь подверглись рекомендованные розничные цены всей представленной в стране линейке, состоящей из шести моделей. Корейская компания переписала их прайс-листы на сумму от 400 000 до 1 250 000 рублей, официально лишив россиян автомобилей дешевле четырех миллионов рублей.

Теперь все модели Genesis дороже 4 миллионов рублей
Фото: © Genesis© Genesis

Наименьшую прибавку в 400 000 рублей получили седан G70 и первый универсал Genesis – G70 Shooting Brake, появившийся в России в начале февраля. Стоимость первого теперь варьируется от 4 380 000 рублей до 5 980 000 рублей, а второго – от 4 630 000 до 5 435 000 рублей.

Полмиллиона рублей во всех версиях прибавил кроссовер GV70, который Genesis теперь оценивает в 5 840 000-7 840 000 рублей. Седан Genesis G80 подорожал на 650 000-800 000 рублей в зависимости от комплектации, его новая цена лежит в диапазоне от 5 805 000 до 7 900 000 рублей.

На 800 000 рублей дороже стал «старший» вседорожник марки – GV80, новая стоимость которого составляет 7 290 000-9 600 000 рублей. Наконец, самая заметная прибавка досталась флагману G90: он теперь стоит от 9 975 000 до 11 455 000 рублей, что на 1 250 000 миллиона рублей выше прежней цены.

Несмотря на внушительные суммы, нынешнее подорожание – не рекорд для Genesis. Меньше месяца назад марка вместе с массой других иностранных производителей отметилась беспрецедентным повышением цен на 685 000-1 550 000 рублей на фоне ослабления российской валюты и проблем с логистикой.

Автоэксперт,Hyundai,
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