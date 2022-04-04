Выпуск запчастей для иномарок профинансируют из утильсбора

Минпромторг ищет резервы для стимулирования производства универсальных автокомпонентов в России. Предполагается, что частично средства на реализацию программы поддержки отечественного автопрома будут взяты из фонда оплаты утилизационного сбора. В марте правительство разрешило автопроизводителям, работающим в России, отложить уплату утилизационного сбора до декабря 2022 года.

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Портал Drom.ru пишет, что таким образом вероятность отмены уплаты утильсбора, который дает серьезную финансовую нагрузку на производителей и негативно влияет на розничные цены автомобилей и запчастей, сводится к нулю. Согласно данным портала, Минпромторг в ближайшее время предложит правительству РФ направить 30 млрд рублей на реализацию программы "производства универсальных автомобильных компонентов". На данный момент ни автопредставительства, опрошенные порталом, ни другие уполномоченные источники деталей программы не разглашают.

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Эксперты издания предполагают, что "Минпромторг хочет сформировать единую компонентную базу для автомобилей зарубежных производителей, выпускаемых в России, как в части так называемых расходников, к примеру, тормозных дисков и тормозных колодок, так и массовых несложных узлов, таких как шарниры равных угловых скоростей, приводные валы и прочее".

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров Мантуров отмечал, что на автопроизводителей распространяется одобренный правительством в марте механизм привлечения системообразующими предприятиями льготных кредитов под 11% на пополнение оборотного капитала. В рамках этого механизма компания сможет получить на год до 10 млрд руб. группа компаний – до 30 млрд руб.

"Что касается льготного кредитования и лизинга, наверное, на сегодняшний день, пока до конца не выстроится вся цепочка логистики и ритмично не начнется производство автомобилей, смысла запускать эту программу на сегодняшний день нет", – цитирует Мантурова "Интерфакс".