Новая Lada Vesta Sport: первая фотография

Не было никаких сомнений, что новая Lada Vesta получит версию Sport, но теперь этому есть документальное подтверждение. В Сети появилась фотография двух прототипов спортивной «Весты», седана и универсала. Снимок якобы сделан на территории дочернего предприятия АвтоВАЗа — «ЛАДА Спорт». И хотя эти машины лишены спортивной атрибутики, по колесам и черным боковым зеркалам действительно можно предположить, что речь идет именно о модификации Vesta Sport.

Фото: ВКонтакте ВКонтакте

На фотографии, опубликованной сообществом RCI News | Russian Car Industry в социальной сети «ВКонтакте», видны две «Весты»: седан и универсал. В описании указано, что это прототипы грядущих Vesta Sport. При этом машины лишены характерного обвеса, но о принадлежности к спортивной модификации говорят, к примеру, колеса с креплением пятью болтами, а не четырьмя, как на обычных машинах, и черные боковые зеркала.

Информации о будущей новинке пока мало. Помимо измененной внешности, Vesta Sport может получить модернизированный двигатель: некоторое время назад ходили слухи, что АвтоВАЗ сделает три версии мощностью от 150 до 180 лошадиных сил. Пятиступенчатая «механика» Renault останется без изменений, а вот подвеску и тормоза могут доработать.