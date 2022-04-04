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18 минут назад

Volkswagen тестирует загадочный кроссовер

Российская Газета

В Швеции "шпионы" издания motor1.com сфотографировали новую модель Volkswagen, которая тестируется в обличье дорестайлингового Tiguan Allspace с увеличенной колёсной базой. Предполагается, что этот мул - электрический кроссовер.

Volkswagen тестирует загадочный кроссовер
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Обращают на себя внимание боковые "юбки", которые, вероятно, служат прикрытием для батарейного блока, увеличенные центральный стойки и, конечно, отсутствие выхлопной системы. Последнее обстоятельство также свидетельствует о том, что прототип не является ожидаемой гибридной версией следующего "Тигуана".

Западные издания предполагают, что новинка может быть спроектирована не на электрической платформе MEB, а на старой-доброй MQB, лежащей в основе машин с ДВС. Правда, тут же оговариваются, что такой вариант практически лишён логики, как минимум - экономического обоснования.

Недавно марка Skoda заявила о кардинальной смене дизайнерской ДНК, которую продемонстрируют на новом кроссовере, который по размерам окажется меньше, чем Enyaq iV (4649 мм). Это маловероятно, но нельзя исключать, что сфотографированный в Швеции прототип с внешностью Volkswagen Tiguan на самом деле является моделью Skoda.

Последней электрической премьерой Volkswagen стал вэн ID. Buzz, который добирался до серийного производства пять лет.

motor1.com
Автоэксперт,Volkswagen Tiguan,Skoda,Volkswagen,
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