Премьера Chery: новинку предлагают купить вслепую

В феврале 2022 года компания Chery анонсировала выход новой субкомпактной модели - трёхдверного хэтчбека, который прекрасно подходит на роль преемника модели Chery QQ. Китайцы опубликовали новые тизеры будущей новинки и открыли предзаказ.
Chery огласила название модели: Unbounded Pro. Подробностей о модели нет, кроме того, что она получит мощнейший чип Qualcomm 6155, который, считывая данные с камеры высокой чёткости, позволит строить панорамные трёхмерные изображения. Очевидно, имеются в виду объёмные подсказки в навигаторе - аналогичное решение будет применено на конкуренте Toyota Camry - Chery Arrizo 8.
Предполагается, что мощность электромотора Chery Unbounded Pro составит 70 кВт (95 л.с.). Запас хода не уточняется, но можно предположить, что по китайскому циклу NEDC он составит 180-200 км, что в реальности даст 130-150 км.
Предзаказ на автомобиль уже можно оформить. Для этого необходимо внести депозит в размере 9,9 юаня (около 130 рублей). Участники "слепой" покупки получат различные бонусы, а один из счастливчиков - скидку в размере 4,2% на покупку автомобиля. Продажи должны стартовать во втором квартале 2022 года.