Премьера Chery: новинку предлагают купить вслепую

В феврале 2022 года компания Chery анонсировала выход новой субкомпактной модели - трёхдверного хэтчбека, который прекрасно подходит на роль преемника модели Chery QQ. Китайцы опубликовали новые тизеры будущей новинки и открыли предзаказ.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Chery огласила название модели: Unbounded Pro. Подробностей о модели нет, кроме того, что она получит мощнейший чип Qualcomm 6155, который, считывая данные с камеры высокой чёткости, позволит строить панорамные трёхмерные изображения. Очевидно, имеются в виду объёмные подсказки в навигаторе - аналогичное решение будет применено на конкуренте Toyota Camry - Chery Arrizo 8.

Предполагается, что мощность электромотора Chery Unbounded Pro составит 70 кВт (95 л.с.). Запас хода не уточняется, но можно предположить, что по китайскому циклу NEDC он составит 180-200 км, что в реальности даст 130-150 км.

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