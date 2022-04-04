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2 часа назад

Chery готовит к премьере преемника QQ и предлагает купить машину вслепую

Российская Газета

В феврале 2022 года компания Chery анонсировала выход новой субкомпактной модели - трёхдверного хэтчбека, который прекрасно подходит на роль преемника модели Chery QQ. Китайцы опубликовали новые тизеры будущей новинки и открыли предзаказ.

Премьера Chery: новинку предлагают купить вслепую
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Chery огласила название модели: Unbounded Pro. Подробностей о модели нет, кроме того, что она получит мощнейший чип Qualcomm 6155, который, считывая данные с камеры высокой чёткости, позволит строить панорамные трёхмерные изображения. Очевидно, имеются в виду объёмные подсказки в навигаторе - аналогичное решение будет применено на конкуренте Toyota Camry - Chery Arrizo 8.

Предполагается, что мощность электромотора Chery Unbounded Pro составит 70 кВт (95 л.с.). Запас хода не уточняется, но можно предположить, что по китайскому циклу NEDC он составит 180-200 км, что в реальности даст 130-150 км.

autohome.com.cn

Предзаказ на автомобиль уже можно оформить. Для этого необходимо внести депозит в размере 9,9 юаня (около 130 рублей). Участники "слепой" покупки получат различные бонусы, а один из счастливчиков - скидку в размере 4,2% на покупку автомобиля. Продажи должны стартовать во втором квартале 2022 года.

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