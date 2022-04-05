Kia представила кроссовер Niro без задней передачи

Компании Kia представила кроссовер Niro второго поколения ещё в ноябре 2021 года. Однако только сейчас корейский автопроизводитель раскрыл все технические характеристики модели, получившей электрическую и подзаряжаемую гибридную модификации. Одной из особенностей вседорожника стала шестиступенчатая роботизированная трансмиссия без задней передачи. За задний ход у такой версии Niro будет отвечать электромотор.

Фото: Kia Niro EV Kia Niro EV

Электрический вариант нового Kia Niro оснащается двигателем мощностью 204 лошадиные силы и комплектом аккумуляторов емкостью 64,8 киловатт-часа. Они позволяют кроссоверу проезжать без подзарядки 463 километра. Благодаря системе быстрой зарядки «заправить» батареи с 10 до 80 процентов всего за 40 минут. До «сотни» автомобиль разгоняется за 7,8 секунды. Максимальная скорость составляет всего 167 километров в час.

Гибридный Kia Niro PHEV комплектуется силовой установкой, в состав которой входит 1,6-литровая бензиновая «четверка» мощностью 105 сил, 62-киловаттный электромотор и шестидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Суммарная отдача системы составляет 183 лошадиные силы.

Kia Niro EV

Интересно, что у роботизированной трансмиссии отсутствует задняя передача, что позволило инженерам сбросить «лишние» 2,3 килограмма. За задний ход у гибридного Niro будет отвечать электромотор.

Кроме того, новинка получила специальный высоковольтный обогреватель мощностью 5,5 киловатт-часа, который позволяет гибриду преодолевать большие расстояния на электротяге в условиях низких температур. Запас хода на электротяге у гибрида -- около 63 километров.