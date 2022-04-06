Эксперты назвали самые продаваемые кроссоверы с пробегом

По данным исследования «Авито Авто» (документ находится в распоряжении «Газеты.ру»), самым продаваемым подержанным кроссовером в России по итогам первых трех месяцев 2022 года стала Lada 4×4 (Нива).

Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости» Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Средняя цена Lada 4×4 (Нива) на российском рынке в первом квартале этого года составила 230 тыс. рублей. На второй строчке находится Chevrolet Niva со средней ценой 360 тыс. рублей. На третьем месте — Kia Sportage. Средняя стоимость автомобилей этой модели составила 1 млн 200 тыс. рублей.

В топ-5 наиболее востребованных на авторынке моделей кроссоверов и внедорожников с пробегом также вошли Toyota RAV4 (средняя цена — 1 млн 670 тыс. рублей) и Renault Duster (920 тыс. рублей).