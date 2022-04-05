Почему автомобиль покрывается «паутинкой»?

Лакокрасочное покрытие кузова современного автомобиля, как правило, способно выдерживать высокую нагрузку. Оно справляется с ударами от камней и песка с дороги, но не способно противостоять неправильному обслуживанию со стороны автовладельца. Именно водители, чаще всего, становятся причиной значительных повреждений, которые портят привлекательность и блеск кузова. Между тем, эти параметры играют большую роль при перепродаже на вторичном рынке.

Фото: Car.ru Car.ru

Во время использования транспортного средства верхний слой лака на кузове подвергается образованию незначительных повреждения. Но каждая царапина со временем разрастается в целую паутину. Причина не во всех случаях заключается в воздействии внешней среды - многие автовладельцы самостоятельно приводят к появлению повреждений.

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Не все современные автомобили, представленные на рынке, отличаются высоким качеством ЛКП. Это объясняется составом лака, который наносится на поверхность - он может подвергаться быстрому разрушению структуры. В результате даже незначительное механическое воздействие приводит к образованию микродефектов, которые со временем перерастают в “паутинку”. Особенно заметно такое образование под прямым потоком света.

Главная причина повреждения лака - неправильная мойка транспортного средства. С такой проблемой могут столкнуться даже те автомобилисты, которые привыкли ухаживать за техникой в специализированных центрах. Но с распространением моек самообслуживания проблема образования “паутинок” на кузове стала более волнующей.

Эксперты в сфере детейлинга не рекомендуют задействовать искусственную замшу для сушки кузова и устранения разводов. Лучше всего применять специальную микрофибру, которая имеет длинный ворс. С ее помощью вода будет более мягко убираться с поверхности кузова. Искусственная замша может пригодиться только для стекол.

Правильная мойка кузова транспортного средства включает несколько фаз. На первом этапе автомобиль ополаскивается обычной водой для того, чтобы размягчить все загрязнения на кузове. После этого на поверхность наносится пена с активными веществами в составе. Она должна поработать на поверхности несколько минут. После можно вооружиться губкой, чтобы отделить оставшиеся загрязнения с ЛКП.

Только на следующем этапе проводится комплексная очистка, в ходе которой используется шампунь. Интересно, что сотрудники многих фирм просто пропускают вторую фазу, которая связана с удалением загрязнений. В таком случае на этапе вытирания между материалом и лакокрасочным покрытием появятся песчинки грязи, которые представляют собой абразив. Они будут наносить микроповреждения ЛКП и приводить к появлению “паутинки”.