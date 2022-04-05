Россияне стали водить аккуратнее

В России в последнее время наблюдается рост стоимости ТО и дефицит определенных автомобильных запчастей. При этом многие россияне стали водить транспортные средства более аккуратно для снижения вероятности аварии и ремонта.

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Аналитики выяснили, что 1/3 часть отечественных автолюбителей (33 процента) стали реже использовать личные машины. При этом московское население готово отказываться от личных авто в пользу прочих видов транспорта чаще граждан других городов (40,2% против 31,8%).

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Практически половина автомобилистов собираются сэкономить на покупке новых автомобильных покрышек (43,2%) и ТО (42,1%). Больше всего на техническом обслуживании машин хотят экономить молодые автомобилисты возрастом от 18 до 24 лет (53,1%). К таком сегменту относится больше мужчин, чем женщин (45% против 35%). По мнению 62,2% автовладельцев, они стали более внимательно вести себя на автотрассе по причине опасений попадания в аварии. Основные причины усиления боязни ДТП связаны со значительным подорожанием ремонта авто, затруднением поиска автозапчастей, ожиданием повышения стоимости страховых полисов.

Эксперты отмечают, что отечественный авторынок ещё с позапрошлого года претерпевает довольно сложные времена. Раньше причиной основных проблем являлась нестабильная ситуация с рынком новых авто. Резкое понижение предложений привело к пропорциональному росту ценников, а также сроков ожидания машин.

Сегодня наблюдается существенное изменение в автомобильной отрасли. По причине ухода с отечественного авторынка и приостановки своей деятельности в России большинства самых крупных зарубежных автоконцернов, пересмотра автодилерами ценовой политики, новые версии машин стали недоступными для населения, у которого ранее имелись средства на такие покупки.

Становится довольно острыми проблемы обслуживания, а также ремонта автотранспорта, включая также гарантийные услуги. Не исключается, что вскоре автодилеры не смогут выполнять гарантийное обслуживание. При этом ремонт транспортных средств, для которых уже закончились гарантийные сроки, затруднит нехватка автомобильных запчастей.

Эксперты заявляют, что в сложившейся ситуации потенциальные игроки авторынка должны уметь быстро менять цепочки осуществляемых поставок, находя новых надёжных поставщиков.

В этом случае нужно понимать, что имеющийся спрос на предоставляемые услуги, касающиеся ремонта и обслуживания, должен уменьшиться незначительно. Хотя автовладельцы собираются экономить на техобслуживании машины, они не готовы отказаться от личного авто. В этом случае сохранится потребность в ремонтных работах.

Из-за введения рядом стран определённых санкций в отношении России ряд автомобильных мировых брендов заявил о прекращении своей деятельности на территории РФ. Соответственно, были приостановлены поставки на отечественный авторынок различных необходимых автодеталей, комплектующих, расходников, электроники, а также самих транспортных средств.