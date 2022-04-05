Hyundai готовится сменить логотип

Компания Hyundai работает над редизайном своего логотипа, сообщает The Korean Car Blog. По данным издания, первым его «примерит» Santa Fe пятого поколения с внутренним индексом MX5, премьеру которого южнокорейская марка решила приблизить на 8-10 месяцев. Вседорожник новой генерации должен поправить пошатнувшееся положение бывшего бестселлера, который продолжает сдавать позиции как на домашнем, так и на зарубежных рынках.

Фото: © The Korean Car Blog © The Korean Car Blog

Информации о новом логотипе пока немного. В The Korean Car Blog полагают, что серьезного редизайна не будет: Santa Fe получит эмблему с подсветкой, которая сохранит овальную форму и написанную курсивом литеру «H». Решетка радиатора при этом обзаведется светящимися полосами по бокам, похожими на декор Geely Xingyue L с гибридным приводом (до России он доберется под именем Monjaro и только с ДВС).

Первая версия нынешнего логотипа Hyundai появилась еще в 1990 году. Как объясняют в самой компании, в букву «H» заложен дополнительный смысл – это схематичное изображение двух людей, пожимающих руки. Весной 2020 года Hyundai на время перерисовал лого, чтобы подчеркнуть необходимость социального дистанцирования.

В 2011 году эмблема стала хромированной и трехмерной, однако уже через шесть лет компания вернулась к упрощенной айдентике из 90-х, внеся небольшие изменения.