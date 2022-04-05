Как не получить штраф за стоп-линию

Все чаще водители получают штрафы за пересечение стоп-линии. Руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский рассказывает, как нужно действовать, чтобы не нарваться на "письмо счастья".

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости Алексей Мальгавко / РИА Новости

Во-первых, штраф можно получить за выезд за линию только при красном сигнале светофора. Если вы выехали на зеленый и встали в пробку - штрафа не будет. Поэтому на всякий случай после включения красного - лучше остановиться, чем пытаться проехать лишние метры, не соблазняйте камеру, датчики фиксируют любое движение.

Во-вторых, камера выписывает штраф не по разметке, а по линиям, которые прописаны в алгоритме. Если разметка сильно сотрется или ее занесет снегом - камера все равно может выписать штраф.

Напомним, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, вынесенных на основании показаний дорожных камер, по итогам 2021 года впервые за всю историю применения автоматических комплексов превысила 100 миллиардов рублей. На конец прошлого года водители оплатили 56,6% штрафов - в случае с "письмами счастья" общая сумма оплаченных взысканий составила 60,3 миллиарда рублей.