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5 часов назад

Раскрыта дата дебюта наследника DeLorean DMC-12

Motor.ruиещё 1

DeLorean Motor Company продолжает тизерную кампанию преемника купе DeLorean DMC-12, ставшего культовым благодаря кинофраншизе «Назад в будущее». В твиттере компания показала часть автомобиля – причем при свете, в отличие от более ранних тизеров – и назвала дату премьеры: она запланирована на 18 августа. Новинку, которая получит электрическую силовую установку, представят на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (Concours d'Elegance).

Раскрыта дата дебюта наследника DeLorean DMC-12
Фото: © DeLorean Motor Company© DeLorean Motor Company

Новый тизер позволяет рассмотреть часть кормы и крыши DeLorean, которую отличают более плавные линии, чем у купе из 80-х. Также новинке достались выдающиеся крылья, а вместо «пиксельных» фонарей – три узких светодиодных полосы. В то же время дизайнеры позаимствовали у оригинала решетку, которая на новом DeLorean аккуратно встроена в заднее стекло.

Twitter / DeLorean Motor Company

На более ранних тизерах были также видны двери типа «крылья чайки», как у DMC-12, а также рельефный капот и ломаная диодная полоса с V-образным элементом спереди. Над дизайном работает компания ItalDesign, которая участвовала в создании оригинального купе.

Твиты с тизерами сопровождает тег #DeloreanEVolved. Вероятно, это и есть название новинки, указывающее на эволюцию спорткара и на электрическую силовую установку – EV. Подтвержденных данных о ней пока нет, однако ранее сообщалось, что в основу может лечь платформа, позволяющая использовать электромоторы общей отдачей до 1360 лошадиных сил.

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