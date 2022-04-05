Раскрыта дата дебюта наследника DeLorean DMC-12

DeLorean Motor Company продолжает тизерную кампанию преемника купе DeLorean DMC-12, ставшего культовым благодаря кинофраншизе «Назад в будущее». В твиттере компания показала часть автомобиля – причем при свете, в отличие от более ранних тизеров – и назвала дату премьеры: она запланирована на 18 августа. Новинку, которая получит электрическую силовую установку, представят на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (Concours d'Elegance).

Фото: © DeLorean Motor Company © DeLorean Motor Company

Новый тизер позволяет рассмотреть часть кормы и крыши DeLorean, которую отличают более плавные линии, чем у купе из 80-х. Также новинке достались выдающиеся крылья, а вместо «пиксельных» фонарей – три узких светодиодных полосы. В то же время дизайнеры позаимствовали у оригинала решетку, которая на новом DeLorean аккуратно встроена в заднее стекло.

Twitter / DeLorean Motor Company

На более ранних тизерах были также видны двери типа «крылья чайки», как у DMC-12, а также рельефный капот и ломаная диодная полоса с V-образным элементом спереди. Над дизайном работает компания ItalDesign, которая участвовала в создании оригинального купе.