Lamborghini показала тизер новой версии Huracan

Компания Lamborghini подтвердила скорую премьеру ещё одной разновидности модели Huracan. Предположительно речь идет о версии Tecnica, которая будет представлять собой более «спокойный» вариант STO. Ожидаются новое аэродинамическое «оперение» и прежний «атмосферник» V10 5.2, настроенный на отдачу 640 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. Дебют Huracan Tecnica состоится 12 апреля в 13:00 по московскому времени.

Фото: © Lamborghini © Lamborghini

По предварительной информации, Huracan Tecnica (ранее были предположения, что машину назовут JV Stradale) окажется по большей части косметическим обновлением обычного Huracan Evo. Суперкар получит «атмосферник» V10 5.2 в паре с семидиапазонным «роботом» LDF и полноприводную трансмиссию. Всё это выглядит как замена снятому с производства Huracan Performante, хотя идеологический преемник у него уже есть — заднеприводный Huracan STO (Super Trofeo Omologato).

Lamborghini

Ожидается, что в отличие от STO у Tecnica не будет такой агрессивной аэродинамики, в том числе кормового плавника-стабилизатора. На единственном тизере новинки пока можно увидеть лишь углепластиковую крышку моторного отсека оригинального дизайна и табличку с надписью «Ordine di accensione», то есть порядок работы цилиндров. Есть вероятность, что Tecnica окажется одной из последних вариаций Huracan перед появлением гибридного наследника в 2024 году.