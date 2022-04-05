Дилеров Nissan оштрафовали на $500 тысяч за навязывание «допов»

Компании ABC Nissan и Pinnacle Nissan из Аризоны обяжут выплатить 500 тысяч долларов в качестве компенсации и штрафов за недобросовестную рекламу. Как сообщает Carscoops со ссылкой на генеральную прокуратуру штата, оба дилера в рекламе обещали продать автомобили по привлекательной цене, а затем навязывали аксессуары и услуги – накачку шин азотом, тонировку и другие. Клиентам, которые отказывались платить за «допы», машины не продавали.

Фото: © Carscoops © Carscoops

Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович признает, что рынок может испытывать колебания, однако это не освобождает дилеров от ответственности за выставление недостоверных ценников в качестве рекламы. По его словам, жители штата «заслуживают честного и прозрачного опыта покупки автомобиля».

Так, Pinnacle Nissan обяжут выплатить клиентам 305 тысяч долларов в качестве компенсации и еще 50 тысяч долларов штрафа. ABC Nissan выплатит 100 тысяч долларов покупателям, 25 тысяч – в качестве штрафов, а также оплатит судебные издержки в размере еще 25 тысяч долларов. Причем для ABC Nissan это не первое наказание за подобное поведение: в 2018 году дилеру пришлось выложить 130 тысяч долларов за ложь в рекламе.

Обе компании пока отрицают обвинения прокуратуры и ждут окончательного решения суда.