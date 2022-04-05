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4 часа назад

Дилеров Nissan оштрафовали на полмиллиона долларов за навязывание «допов»

Motor.ru

Компании ABC Nissan и Pinnacle Nissan из Аризоны обяжут выплатить 500 тысяч долларов в качестве компенсации и штрафов за недобросовестную рекламу. Как сообщает Carscoops со ссылкой на генеральную прокуратуру штата, оба дилера в рекламе обещали продать автомобили по привлекательной цене, а затем навязывали аксессуары и услуги – накачку шин азотом, тонировку и другие. Клиентам, которые отказывались платить за «допы», машины не продавали.

Дилеров Nissan оштрафовали на $500 тысяч за навязывание «допов»
Фото: © Carscoops© Carscoops

Генеральный прокурор Аризоны Марк Брнович признает, что рынок может испытывать колебания, однако это не освобождает дилеров от ответственности за выставление недостоверных ценников в качестве рекламы. По его словам, жители штата «заслуживают честного и прозрачного опыта покупки автомобиля».

Так, Pinnacle Nissan обяжут выплатить клиентам 305 тысяч долларов в качестве компенсации и еще 50 тысяч долларов штрафа. ABC Nissan выплатит 100 тысяч долларов покупателям, 25 тысяч – в качестве штрафов, а также оплатит судебные издержки в размере еще 25 тысяч долларов. Причем для ABC Nissan это не первое наказание за подобное поведение: в 2018 году дилеру пришлось выложить 130 тысяч долларов за ложь в рекламе.

Обе компании пока отрицают обвинения прокуратуры и ждут окончательного решения суда.

Сами автобренды также нередко осуждают недобросовестное поведение дилеров и стараются бороться с ним. Так, в конце прошлого года российский офис Skoda пригрозил продавцам санкциями за накручивание цен. Похожее письмо в начале 2022 года разослал дилерам в России Hyundai, назвав навязывание «допов» большой проблемой в условиях дефицита.

Автоэксперт,Nissan,Skoda,Hyundai,
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