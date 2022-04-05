За год автопарк России вырос на два процента

Количество автомобилей на конец 2021 года достигло 64 миллионов – это на два процента выше, чем в 2020-м, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет ГИБДД. Большинство – 50,3 миллиона – это легковые автомобили, 6,6 миллиона – грузовая техника, а еще 843 тысячи – автобусы. В 2021 году россияне массово меняли автомобили на более новые и экологичные: резко выросло количество гибридов и электрокаров, а также новых автомобилей и машин с двигателями стандарта «Евро-5».

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Больше всего автомобилей зарегистрировано в Москве – 4,95 миллиона, на 2,4 процента больше, чем в конце позапрошлого года. В Московской области насчитали 3,56 миллиона (+1,7 процента), в Краснодарском крае – 2,42 миллиона (+2,1 процента). Далее следуют Свердловская область (2,3 миллиона, +4 процента) и Санкт-Петербург (2,28 миллиона, +1,7 процента).

Что касается обновления автопарка, то численность машин с моторами класса «Евро-5» выросла до 13,2 миллиона (на 11,5 процента), с двигателями «Евро-6» – до 281 тысячи (более чем в три раза. На 18 процентов больше стало новых машин в возрасте до года (8,29 миллиона), а возрастных автомобилей старше 15 лет стало на 2,6 процента меньше (20 миллионов).

Также заметен тренд на электротягу: число гибридов увеличилось втрое, а электромобилей – на 70 процентов. Однако и тех, и других в России пока немного – 90 тысяч и 14,7 тысяч единиц соответственно.