Можно ли эвакуировать мопеды на штрафстоянку

Верховный суд РФ разъяснил, можно ли отправить мопед на штрафстоянку, а также назвал способ установить хозяина транспортного средства, пишет «МК».

Фото: Алексей Куденко/РИА «Новости» Алексей Куденко/РИА «Новости»

Поводом для разъяснения стала жалоба в Верховный суд дедушки 15-летнего подростка, который был задержан сотрудником ГИБДД. В силу своего возраста у него не было водительского удостоверения. Тогда дорожный полицейский выписал подростку штраф за управление транспортным средством без прав, а мопед распорядился отправить на штрафстоянку.

По словам подростка, собственником техники являлся дед и ничто не мешало позвонить родственнику, чтобы тот забрал мопед. Однако сотрудник ГИБДД решил иначе.

В итоге штрафстоянка выписала хозяину мопеда счет за эвакуацию и хранение. Но платить мужчина отказался и попытался обжаловать действия сотрудника ГИБДД.

Руководство Госавтоинспекции жалобу отклонило. Инспектор не мог установить собственника из-за того, что мопеды с двигателем объемом менее 50 кубометров по закону регистрацию в ГИБДД не проходят, а чеки о покупке были утеряны.

С жалобами владелец мопеда дошел до Верховного суда. ВС разъяснил, что собственник может доказать свой статус другими способами. Так, факт владения мопедом может быть подтвержден показаниями свидетелей, в данном случае внуком. Кроме того, Верховный суд счел неправильным сам факт помещения мопеда на штрафстоянку. Сотруднику ГИБДД следовало лишь задержать транспорт на время, необходимое для поиска собственника.

В феврале сообщалось, что российский рынок мототехники растет четвертый год подряд. В 2021-м жители РФ приобрели 18,4 тыс. новых мотоциклов, что на 12,6% больше, чем годом ранее.

На Москву приходится примерно пятая часть рынка (20,9%) или 3,9 тыс. купленных новых мотоциклов. На втором месте Московская область с результатом 2,1 тыс. штук, на третьем — Санкт-Петербург (1,4 тыс. ед.).