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3 часа назад

Автоэксперт перечислил самые интересные для угонщиков марки машин

Мир24

Злоумышленники будут чаще совершать попытки угона автомобилей россиян из-за сложной ситуации на рынке с запчастями, заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, передает радио Sputnik.

Какие марки машин интересуют угонщиков
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По его словам, есть марки машин, которые могут оказаться для злоумышленников наиболее привлекательными. Это дорогие машины, а также те авто, которые пользуются большим спросом.

Чаще угонять будут легковушки Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а также внедорожники Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan.

«Естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery и другие», – отметил специалист.

Субботин также рассказал, каким образом можно защитить транспортное средство от угона.

«Более или менее эффективная защита – это то, что было в 1990-е годы, – механические меры», – подчеркнул он.

По словам Субботина, чтобы не позволить просто откатить машину, владельцы могут блокировать коробку передач. Можно поставить и специальный клапан, который будет перекрывать подачу топлива. На капот рекомендуется установить противоугонные замки.

Кроме того, специалист рекомендовал поставить круглосуточный видеорегистратор, чтобы записывать все пространство вокруг машины, а также GPS-трекеры, которые бы отслеживали ее местоположение. Субботин также советует застраховать машины от угона.

Автоэксперт,Land Rover Discovery,Volkswagen Tiguan,Rover,Toyota RAV4,Volkswagen Polo,Kia Rio,Hyundai Solaris,Land Rover,Hyundai,Kia,Toyota,BMW,Volkswagen,Mercedes-Benz,
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