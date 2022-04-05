Какие марки машин интересуют угонщиков

Злоумышленники будут чаще совершать попытки угона автомобилей россиян из-за сложной ситуации на рынке с запчастями, заявил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, передает радио Sputnik.

По его словам, есть марки машин, которые могут оказаться для злоумышленников наиболее привлекательными. Это дорогие машины, а также те авто, которые пользуются большим спросом.

«Естественно, будут угонять автомобили очень дорогие: BMW третьей, пятой серии, Mercedes-Benz E-Class, G-Class, Land Rover Discovery и другие», – отметил специалист.

Субботин также рассказал, каким образом можно защитить транспортное средство от угона.

«Более или менее эффективная защита – это то, что было в 1990-е годы, – механические меры», – подчеркнул он.

По словам Субботина, чтобы не позволить просто откатить машину, владельцы могут блокировать коробку передач. Можно поставить и специальный клапан, который будет перекрывать подачу топлива. На капот рекомендуется установить противоугонные замки.