Новый Renault Sandero для России обзаведется многоярусной оптикой

В сообществе Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали новые фотографии прототипа хэтчбека Renault Sandero следующего поколения. На снимках запечатлели автомобиль, покрытый плотным черным чехлом. Из-за сильного ветра защитная ткань настолько плотно прилегла к кузову модели, что сквозь нее проступили некоторые характерные детали экстерьера. К примеру, можно рассмотреть новый дизайн многоярусной передней оптики будущей новинки.

Фото: © Avtograd News / vk.com © Avtograd News / vk.com

Сквозь защитный чехол проступает рельефный капот, бампер и многоярусная передняя оптика. Подобного дизайна передней части кузова нет у Dacia Sandero, который является европейским аналогом модели. Ожидалось, что стилистику экстерьера обновленный российский Sandero позаимствует у Renault Taliant, известный на турецком рынке. Однако и у этой модели нет подобной конструкции бампера и радиаторной решетки.

Дизайн Renault Sandero для России больше всего напоминает экстерьер компактного кроссовера Kiger, разработанного для индийского рынка. Бюджетная модель оснащена многоярусной оптикой, которая состоит из ходовых огней, расположенных между капотом и бампером, а также нижних основных блоков фар.

При этом не исключено, что хэтчбек для России получит и третий ряд оптики, предназначенный для противотуманок.