Выход на рынок первого электрокроссовера Nissan снова отложили

Nissan Motor снова перенесла дату начала массовых продаж своего первого электрического кроссовера Ariya, сообщает Reuters. Модель, дебютировавшая еще в июле 2020 года, стала жертвой дефицита электронных компонентов, с которым индустрия борется уже не первый год. Вседорожник в базовой комплектации B6 должен выйти на японский рынок в 12 мая нынешнего года. При этом «дорогая» версия Limited Edition появилась в продаже в январе, как и планировалось.

Nissan начал принимать заказы на Ariya на домашнем рынке летом прошлого года. Однако к массовому производству и поставкам кроссоверов японская компания до сих пор не может приступить из-за острой нехватки микрочипов и других комплектующих.

Согласно плану, стартовая версия Ariya B6 должна была выйти на домашний рынок в марте нынешнего года. Дату старта поставок автомобилей покупателям сначала перенесли на апрель, а теперь – на 12 мая. Вслед за Японией продажи должны начаться в Европе, а до США электрокроссовер доберется осенью, если в планы не вмешаются новые проблемы с деталями.

Nissan Ariya в исполнении B6 – это переднеприводный кроссовер с единственным электромотором, выдающим 218 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента. Емкость «младшей» тяговой батареи составляет 66 киловатт-часов, что обеспечивает автомобилю 450 километров хода на одной зарядке.

Ariya Limited Edition предлагается в четырех версиях как с одним двигателем, так и с двухмоторной силовой установкой мощностью от 218 до 394 сил (300-600 Нм) и двумя вариантами батарей – на 66 либо 91 киловатт-час. Максимальный запас хода достигает 610 километров, а разгон с места до «сотни» варьируется от 7,5 секунды до 5,1 секунды у самого мощного варианта.