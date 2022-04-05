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1 час назад

Больше, чем Camry: японцы представили обновлённый седан Toyota Avalon

Wroom.ru

Флагманский седан марки Toyota уйдёт с американского рынка, но продолжит карьеру в Китае.

Больше, чем Camry: японцы показали обновлённый Toyota Avalon
Фото: WroomWroom

Большой седан Toyota Avalon (актуальное поколение выпускается с 2018 года) создавался с прицелом на рынок Америки, но в последнее время спрос на машину там снижается. Уже объявлено, что в этом году модель уйдёт с американского рынка, однако седан продолжат продавать в Китае.

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Более того, китайские дилеры уже начали принимать заказы на рестайлинговый Avalon. Автомобиль получил обновлённый дизайн фар, фонарей и решётки радиатора, а также модернизированную медиасистему с увеличенным экраном. Кроме того, у машин в «старших» комплектациях появилась цифровая панель приборов.

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Техника «Тойоты Авалон» для китайского рынка не изменилась. Седан длиной 4,98 метра, построенный на растянутой переднеприводной платформе модели Camry, продолжат предлагать с одним из двух бензиновых моторов.

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Базовый двигатель объёмом 2,0 литра (178 л. с.) сочетается с вариатором, а более мощный агрегат объёмом 2,5 литра (209 л. с.) комплектуется восьмиступенчатым автоматом.

Цена обновлённого «Авалона» в Китае — от 200 тысяч юаней, что соответствует примерно 2,6 млн рублей по текущему курсу.

Автоэксперт,Toyota Avalon,Toyota,
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