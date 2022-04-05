Появилось новое изображение электрокроссовера Mercedes-Benz EQS

Мировая премьера большого электрического вседорожника Mercedes-Benz EQS состоится 19 апреля. Мероприятие пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться на медиаплатформе Mercedes me, а также других каналах начиная с 13:00 по московскому времени. Кроссовер станет третьей моделью на архитектуре нового образца EVA и получит семиместный салон. От лифтбека EQS вседорожнику достанется мультимедиа MBUX Hyperscreen, а также двухмоторная силовая установка с батареей емкостью 120 киловатт-часов.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Путь от лифтбека EQS до кроссовера EQS SUV занял у «Мерседеса» год: пятидверка дебютировала 16 апреля 2021-го, а вседорожник покажут 19 апреля 2022 года. Он станет третьей моделью на модульной архитектуре EVA (две другие — EQS и EQE), получит салон на семь мест (посадочная формула 2+3+2) и медиакомплекс MBUX Hyperscreen с цифровой панелью общей диагональю 56 дюймов.

Mercedes-Benz

Судя по рассекреченному салону, также EQS SUV достанутся четырехзонный климат-контроль, панорамная крыша и развлекательная система для задних пассажиров с индивидуальными планшетами.

Mercedes-Benz

Разумеется, будет у электрокара и полный привод 4Matic. Лифтбек EQS с таким шильдиком оснащен двухмоторной силовой установкой (523 л.с., 855 Нм) и батарей емкостью 120 киловатт-часов (доступны — 107,8 кВт•ч). Разгон до сотни у пятидверки занимает 4,3 секунды, максимальная скорость — 210 километров в час. Без подзарядки EQS 580 4Matic способен проехать 626 километров.

Позднее в гамме EQS SUV может появиться «заряженная» AMG-версия. Например, 53 4Matic+, располагающая 658–761 лошадиной силой и 949 Нм крутящего момента. Аналогичный лифтбек ускоряется до ста за 3,4–3,8 секунды, а его дальность хода составляет 586 километров в цикле WLTP.