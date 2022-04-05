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2 часа назад

Эксперт рассказал, когда подешевеют автомобили с пробегом

Газета.Ru

На российском автомобильном рынке наблюдается снижение цен. Это связано с укреплением курса рубля и сокращением потребительского спроса на фоне подорожания, сообщил агентству "Прайм" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Эксперт рассказал, когда подешевеют автомобили с пробегом
Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Эксперт напомнил, что новые российские модели автомобилей с начала этого года подорожали на 20,7%, а иномарки — на 23,7%. В то же время некоторые машины премиум-сегмента увеличились в цене на 50% и выше.

По прогнозам Дениса Мигаля, в ближайшее время цена на подержанные автомобили снизится на 10%, поскольку иначе спрос продолжит падать. Но в случае отказа западных автоконцернов от поставок машин в Россию цены могут вновь увеличиться.

Ранее стало известно, что почти треть (31%) жителей России полагают, что популярность автомобилей с правосторонним расположением руля в стране вырастет, если создать для этого вида импорта благоприятные условия.

Автоэксперт,
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