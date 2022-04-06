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2 часа назад

В СберАвто рассказали, сколько стоит привести старое авто в нормальный вид

Газета.Ru

Аналитики СберАвто и Платформы ОФД провели исследование (имеется в распоряжении «Газеты.Ru») и выяснили, как можно обновить автомобиль, не прибегая к дорогостоящим сервисным работам.

Сколько стоит привести старое авто в нормальный вид
Фото: Алена Селезнева/ТАССАлена Селезнева/ТАСС

Прежде всего, специалисты советуют заменить коврики и чехлы на сидения, если они пережили несколько сезонов. Средняя стоимость одного резинового коврика составляет 661 рубль, а чехла на сидение — 1 103 рубля.

Кроме того, можно установить парктроники. Они пригодятся даже опытному водителю и помогут избежать повреждений авто при парковке, а следовательно, и ремонта. Средняя стоимость парктроников составляет 2 873 рубля.

Также, в случае необходимости, следует заменить колесные диски. Это не самая бюджетная позиция в статье расходов, однако рано или поздно приходит срок замены. Средняя стоимость — 6 747 рублей.

Придать ухоженный вид автомобилю можно с помощью химчистки салона и багажника. Это позволит сохранить визуальную свежесть интерьера. За химчистку салона придется отдать 3 139 рублей, а багажника — 853 рубля.

Еще два бюджетных способа вдохнуть новую жизнь во внешний облик автомобиля — полировка помутневших фар и тонировка стекол по ГОСТу. Такие процедуры обойдутся в среднем в 1 011 рублей и 1 685 рублей соответственно.

Ранее стало известно, что в России растут спрос и цены на летние автомобильные шины на фоне сообщений о приостановке работы в РФ крупных производителей шин и об ослаблении рубля.

Автоэксперт,
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