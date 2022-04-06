Топ-5 способов экономить на платной парковке

У платных уличных парковок в Москве в этом году юбилей - им исполнится 10 лет. За эти годы с двух пилотных улиц они разрослись на весь город, заняв не только его центральную часть, но и перекинувшись за МКАД.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Каждый день тысячи водителей, припарковав машины, первым делом открывают мобильное приложение и оплачивают парковку, а уже потом отправляются по своим делам. Регулярно так делаю и я, причем за это время у меня накопилось несколько лайфхаков, которые позволяют экономить на автостоянке. Поделюсь с читателями самыми полезными.

Видео дня

1. Смотрите на карту

Самая дорогая парковка в столице, как известно, в центре. Тарифы тут доходят до 450 рублей в час, часто встречается и цена в 380 рублей. Но даже там, где такие расценки занимают каждый уголок, как правило, можно найти улицу с существенно меньшей стоимостью. Например, недавно мне нужно было поехать на Новый Арбат. На этой улице не то что парковаться, но и останавливаться нельзя. Правда, есть там пара плоскостных парковок на 200 мест. Но цена часа стоянки днем - 450 рублей. В прилегающих переулках - не ниже 380. А что вы хотите - центр! Но при внимательном изучении карты в парковочном приложении взгляд цепляется за Нащокинский переулок - движение тут одностороннее, мест много по обеим сторонам. А тариф - всего 50 рублей за первые полчаса и далее 150 рублей в час. Машину я бросил именно там и отдал за час стоянки 125 рублей. В соседнем переулке пришлось бы выложить все 380!

Так что если собираетесь в центр на машине и не хотите переплачивать, посмотрите на карту. Скорее всего, оставив машину в пяти-семи минутах ходьбы от нужного места, сможете сэкономить приличные деньги. Особенно это выгодно, когда стоять нужно долго.

2. Календарь в помощь

Это правило проистекает из первого. Там, где цена на парковку 380 и 450 рублей в час, она остается платной даже по воскресеньям. Встать на таких местах бесплатно можно только в праздники. А вот там, где парковка дешевле, в воскресенье денег не берут. И снова в подтверждение пример из личного опыта.

В прошлое воскресенье решили всей семьей поехать в Центральный детский магазин на Лубянке. Я заранее открыл карту парковок и опешил. В подземном паркинге магазина встать можно за 400 рублей в час. В переулках поблизости - за 450. В выходные скидок нет, наоборот, еще поищи свободное место. Но стоило расширить зону поиска, как обнаружил Подколокольный переулок у Хитровской площади. В будни там берут 200 рублей в час, но в воскресенье - бесплатно. Там и припарковались. До ЦДМ оттуда 10 минут ходьбы по старинным переулкам. За три часа сэкономили больше тысячи рублей - хватило на обед всей семьей. Еще и прогулялись по Москве.

3. Дворовые игры

Этот совет актуален там, где парковка недорогая. В остальных местах москвичи давно закрыли свои дворы шлагбаумами. Непрошеным гостям жители обычно не рады, но запретить вам припарковаться во дворе никто не вправе.

Там, где цена на парковку 380 и 450 рублей в час, она остается платной даже по воскресеньям

И снова мой опыт - на днях поехал на спектакль в Культурный центр ЗИЛ. Парковка вокруг стоит от 40 до 150 рублей в час - недорого, но зачем платить лишнее? Ведь поблизости хватает открытых дворов - в итоге нашел место в пяти минутах ходьбы от центра, сэкономив на чашку кофе с бутербродом в буфете. Это правило работает практически везде, где есть платная парковка за пределами ТТК.

4. План перехват

Парадокс, но многие автомобилисты до сих пор слабо представляют себе, что такое перехватывающие парковки. Между тем для жителей Подмосковья и отдаленных районов столицы они - настоящее спасение. Такие паркинги позволяют доехать до метро, МЦК или МЦД на машине, а дальше пересесть на поезд. Парковка при этом будет бесплатная, если совершите не менее двух поездок, первая из которых от ближайшей станции.

Сейчас в столице 77 таких парковок на 15 тыс. мест. "К концу 2022 года планируем открыть еще 10 - у станций метро и будущего D3", - обещает глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

5. Без лимита

Если вам нужно пользоваться платными парковками часто и подолгу, то есть смысл рассмотреть покупку парковочного абонемента. Он дает возможность оставлять машину круглосуточно без почасовой оплаты в определенной парковочной зоне. От нее зависит и цена. Например, право безлимитной стоянки на территории от внешней стороны Садового кольца до границ Москвы обойдется в 15 тыс. рублей в месяц или 150 тыс. в год. За безлимитную стоянку от границ Бульварного кольца придется заплатить вдвое больше, а безлимит для всей территории парковок стоит 37 тыс. в месяц и 370 тыс. в год. Недешево, правда? Особенно если учесть, что на улицах с повышенными тарифами (380 и 450 руб./час) парковочные абонементы вообще не действуют.