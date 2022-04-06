Как проверить кондиционер подержанного автомобиля

Во время осмотра подержанного автомобиля потенциальный покупатель, как правило, уделяет внимание юридической и технической чистоте машины. До "мелочей" дело доходит не всегда, а зря. Например, неисправный кондиционер может потребовать дорогостоящего ремонта сразу после оформления сделки.

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Если кондиционер производит впечатление рабочего, его функциональность все равно требует проверки. При нажатии кнопки и после установки минимальной температуры в салоне под капотом должен прозвучать щелчок, свидетельствующий о включении компрессора. Правда, происходит это только после полного прогревания двигателя.

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На большинстве иномарок во время стоянки одновременно с включением компрессора запускаются дополнительные вентиляторы радиатора для обеспечения эффективности охлаждения, пишет портал Auto.mail.

Нелишним будет осмотреть компрессор, расположенный под капотом. При заведенном моторе вращается только шкив компрессора. В момент включения кондиционера прижимная пластина примагничивается к шкиву, после чего происходит слабый щелчок. В иных случаях компрессор просто невозможно разглядеть из-за плотного расположения агрегатов, из-за чего его работоспособность приходится оценивать на слух.

Если компрессор заработал, для полной проверки можно обхватить ладонью металлическую часть обратной магистрали – самую толстую трубку, ведущую из салона в компрессор. Почти сразу (через 5–10 сек.) вы должны почувствовать, что трубка становится холоднее.

Самым надежным признаком рабочего кондиционера является, конечное же, холод в салоне. Для проверки возьмите электронный градусник, вставьте его щуп в дефлектор и включите кондиционер на холод. Салонный вентилятор следует включить на полную мощность. Если при изначальной температуре в салоне в 20°С она опустится на 10°С ниже, это будет означать, что кондиционер исправен.