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1 час назад

Названы регионы-лидеры России по количеству ДТП

Газета.Ru

С января по декабрь 2021 года в России произошло 133 331 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), что на 8,1% меньше, чем в 2020 году, сообщает агентство «Промрейтинг».

Названы регионы-лидеры по числу ДТП
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

Больше всего аварий зафиксировано в Москве (8 516 ДТП; +6,6% к 2020 году), Краснодарском крае (5 956 ДТП; 8,4%) и Санкт-Петербурге (5 006 ДТП; 4,2%).

Меньше всего ДТП по итогам 2021 года произошло в Чукотском автономном округе (13 ДТП; 48,0%), Ненецком автономном округе (22 ДТП; 21,4%) и на федеральной территории Сириус (53 ДТП; +100%).

Ранее стало известно, что в Москве с 28 марта по 3 апреля произошло 141 ДТП. При этом самым аварийным днем в городе стал вторник.

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