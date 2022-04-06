Названы регионы-лидеры по числу ДТП

С января по декабрь 2021 года в России произошло 133 331 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), что на 8,1% меньше, чем в 2020 году, сообщает агентство «Промрейтинг».

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

Больше всего аварий зафиксировано в Москве (8 516 ДТП; +6,6% к 2020 году), Краснодарском крае (5 956 ДТП; 8,4%) и Санкт-Петербурге (5 006 ДТП; 4,2%).

Меньше всего ДТП по итогам 2021 года произошло в Чукотском автономном округе (13 ДТП; 48,0%), Ненецком автономном округе (22 ДТП; 21,4%) и на федеральной территории Сириус (53 ДТП; +100%).