Автодилеры рассказали о ценах на машины в апреле

Российские автодилеры не ожидают роста цен на новые автомобили в апреле, впрочем, и дешеветь машины тоже не будут, пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных участников рынка.
По данным дилерского сообщества, большинство людей внимательно следят за внешними факторами. На сегодняшний день курс валюты существенно снизился, и по логике поставщики должны снизить цены. Но они остаются на прежнем уровне. При этом дилеры отмечают трудности в прогнозировании динамики цен на апрель, на рынке сохраняется неопределенность.
Между тем некоторые участники рынка отметили, что прайс-листы все импортеры скорректировали еще в марте. При сохранении текущих курсов валют и ситуации на рынке рост рекомендованных розничных цен маловероятен. Это касается и автомобилей с пробегом.
Ранее стало известно, что России в марте 2022 года было продано 79 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 43% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.