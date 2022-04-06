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1 час назад

Дилеры рассказали, какими будут цены на автомобили в апреле

Газета.Ru

Российские автодилеры не ожидают роста цен на новые автомобили в апреле, впрочем, и дешеветь машины тоже не будут, пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

Автодилеры рассказали о ценах на машины в апреле
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

По данным дилерского сообщества, большинство людей внимательно следят за внешними факторами. На сегодняшний день курс валюты существенно снизился, и по логике поставщики должны снизить цены. Но они остаются на прежнем уровне. При этом дилеры отмечают трудности в прогнозировании динамики цен на апрель, на рынке сохраняется неопределенность.

Между тем некоторые участники рынка отметили, что прайс-листы все импортеры скорректировали еще в марте. При сохранении текущих курсов валют и ситуации на рынке рост рекомендованных розничных цен маловероятен. Это касается и автомобилей с пробегом.

Ранее стало известно, что России в марте 2022 года было продано 79 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 43% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

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