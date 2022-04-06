Автодилеры рассказали о ценах на машины в апреле

Российские автодилеры не ожидают роста цен на новые автомобили в апреле, впрочем, и дешеветь машины тоже не будут, пишет «РИА Новости» со ссылкой на опрошенных участников рынка.

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

По данным дилерского сообщества, большинство людей внимательно следят за внешними факторами. На сегодняшний день курс валюты существенно снизился, и по логике поставщики должны снизить цены. Но они остаются на прежнем уровне. При этом дилеры отмечают трудности в прогнозировании динамики цен на апрель, на рынке сохраняется неопределенность.

Между тем некоторые участники рынка отметили, что прайс-листы все импортеры скорректировали еще в марте. При сохранении текущих курсов валют и ситуации на рынке рост рекомендованных розничных цен маловероятен. Это касается и автомобилей с пробегом.