Почему водители ведутся на старые автоподставы

Некоторые автоподставы стары как мир, но почему-то работают. Появляется новые водители, которые ведутся на уловки мошенников.

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Об одной такой схеме напомнил руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский. В потоке машин автомобиль пристраивается за другим. Водитель или пассажир задней машины, улучив момент во время маневра, кидает в автомобиль жертвы небольшой предмет. Это может быть мыло или бутылка. Главное, чтобы звук получился ощутимым и пугающим.

Затем мошенники начинают моргать фарами, заставляя водителя другого автомобиля остановиться. И начинают убеждать его в том, что он стукнул их машину или вообще сбил пешехода. При любом варианте их цель - напугать жертву последствиями оставления места ДТП.

Обязательно находятся "свидетели" случившегося. И за небольшое вознаграждение они готовы забыть об увиденном навсегда.