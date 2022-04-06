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2 часа назад

Круиз-контроль автомобиля: что это такое и когда им пользоваться запрещено

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Круиз-контроль представляет собой систему, которая позволяет автомобилю самостоятельно поддерживать заданную водителем скорость. Такой формат вождения избавляет водителя от управления педалью акселератора и делает долгое путешествие менее утомительным.

Когда запрещено пользоваться круиз-контролем
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По сути круиз-контроль является обычным сервоприводом с отрицательной обратной связью. При активации системы она запоминает положение педали акселератора и актуальную скорость. Когда скорость начинает падать, электроника подает на специальный сервопривод сигнал и увеличивает подачу газа. При чрезмерном разгоне электроника соответственно сигнализирует на уменьшение подачи газа.

С технической точки зрения круиз-контролем можно оборудовать любую машину, пишет портал Autonews. Система может применяться как на моделях с АКПП, так и с механикой.

Когда пользоваться круиз-контролем запрещено

Наличие этой системы в автомобиле не избавляет водителя от необходимости следить за ситуацией на дороге. Более того, в отдельных случаях использование круиз-контроля прямо запрещено. Как правило, такие случаи перечисляются в инструкции по эксплуатации машины:

  • при слишком плотном дорожном потоке;
  • на аварийных участках дорог;
  • на дорогах с плохим сцеплением;
  • при любых сложных дорожных условиях;
  • при недостаточной видимости (ночью, во время дождя, снегопада, тумана);
  • на извилистых дорогах;
  • на съездах и подъездных путях.

Круиз-контроль не только помогает поддерживать постоянную скорость. С его помощью в некоторых случаях можно сэкономить топливо. Но при неправильном использовании система круиз-контроля, наоборот, значительно повышает средний расход бензина.

Автоэксперт,
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