Как могут наказать пассажира за пьянство водителя

Главная причина аварий на дорогах России - пьяное вождение. Несмотря на то, что в стране принимаются меры для снижения числа жертв в автокатастрофах, статистика в этой сфере остается неутешительной. Пассажиры, которые передвигаются в автомобиле с нетрезвым водителем, в первую очередь подвергают себя опасности. Проект “20 идей по развитию России” придумал новый способ, который позволит радикально разрешить проблему.

Фото: Car.ru Car.ru

Официальная статистика ГИБДД указывает на то, что каждое седьмое ДТП происходит по причине нетрезвого состояния водителя. На совести таких автомобилистов лежит почти 28% погибших на дорогах. Такая особенность указывает лишь на то, что действующее законодательство не в полной мере справляется с возложенными на него задачами. Напомним, что в прошлом году была усилена мера наказания за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Если автомобилист ранее уже лишался прав за данное нарушение, при повторной остановке для него будет предусмотрен штраф в размере 200 000 – 300 000 рублей. Альтернативное наказание - тюрьма на 2-3 года. Но даже такие меры не останавливают любителей выпить за рулем.

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В таких обстоятельствах следует рассмотреть успешный опыт в других странах, где с нетрезвыми водителями стараются бороться более сурово. К примеру, в Японии установлен огромный штраф для автомобилистов в нетрезвом состоянии. Кроме того, наказание ждет даже того человека, который позволил пьяному сесть за руль. По законам Японии, если человек зовет выпить приятеля, зная, что ему нужно садиться за руль, предусмотрен штраф в размере 500 000 йен или 400 000 рублей.

Наказание может быть назначено даже пассажиру транспорта, который был в курсе, что водитель пьян. В таком случае предусмотрен штраф до 500 000 йен и лишение свободы до 3 лет. Если же автовладелец передаст свой транспорт нетрезвому человеку для управления, он получит штраф в размере 1 000 000 йен или 628 000 рублей, а также отправится в тюрьму до 5 лет. Такие серьезные меры наказания позволили снизить аварийность в статистике - в 5-6 раз меньше, чем в России.

Эксперты предлагают повысить размер денежного взыскания для нетрезвых автомобилистов в России уже за первое нарушение. Напомним, что сейчас штраф составляет 30 000 рублей. Предлагается увеличить его до 100 000 рублей. Аналогичное наказание можно применять в отношении гражданина, который передал свой транспорт нетрезвому человеку.

Сейчас за такое нарушение предусматривается арест до 15 суток. Предлагается увеличить его до 30 суток и предусмотреть штраф в размере 100 000 рублей. Столь серьезное ужесточение ответственности может продемонстрировать положительный эффект в статистике. Люди, не причастные к управлению транспортным средством, тоже должны принимать меры для предотвращения аварий с нетрезвым водителем. Только так можно обеспечить безопасность на дорогах и предотвратить гибель людей из-за действий водителей.