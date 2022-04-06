Чего нельзя позволять мастерам в шиномонтаже?

Не всегда в автомобильных мастерских можно встретить хороших специалистов. Некоторые допускают серьезные ошибки, которые могут сказываться на качестве работ и состоянии транспортного средства. Даже распространенная процедура перебортировки и монтажа колес требует выполнения строгой инструкции. Автовладельцам стоит приглядывать за мастерами, которые выполняют работы с машиной. Рассмотрим, какие ошибки при выполнении работ они могут допускать.

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Пороги. Во время подъема автомобиля нужно правильно поставить домкрат. На пороге предусматриваются специальные места - возле переднего и заднего колеса. В лапе домкрата есть выемка, которая позволяет зафиксировать кантик порога. Поэтому устанавливать домкрат нужно в строго отведенные для этого места - они обозначены небольшими вырезами.

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Запрещено устанавливать домкрат по центру кузова. Обычно так поступают, чтобы за один раз заменить сразу 2 колеса. В средней части порога металл слишком мягкий, поэтому может продавливаться под большим весом автомобиля. Нельзя использовать гидравлическое оборудование подкатного типа без резиновой опоры. Эти элементы необходимы для предотвращения повреждения днища автомобиля.

Нештатные болты. Чтобы закрепить колесные диски к ступице автомобиля, можно использовать 2 вида болтов и гаек. Их прижимные части конусообразные или сферические. Если во время демонтажа какой-то болт оборвался или потерялся, нужно установить на его место точно такой же. Диаметры должны точно соответствовать профилю отверстий в колесных дисках. Только так можно добиться правильной центровки на ступице. В противном случае крепление может ослабнуть. Есть более неприятные последствия - автомобиль просто останется без колеса.

Установка колес. У современной резины протектор предназначен для работы в определенном направлении. Канавки наносятся так, чтобы на мокрой дороге можно было отводить воду. Поэтому при установке на диск нужно правильно расположить покрышку. Для этого следует обратиться к надписям на боковине и стрелкам. Некоторые типы покрышек имеют не только направленный, но и асимметричный рисунок. В таком случае тоже нужно обращать внимание на установку.

Неправильная смазка. Если отверстия ступицы забиваются грязью, мастера часто пытаются смазать их медной смазкой. Как правило, ее используют против прикипания деталей, которые работают при высокой температуре. Но некоторые специалисты обрабатывают ею сталь. Делать так нельзя, так как медная смазка в таком случае провоцирует коррозию. Сталь, контактируя с медью, начинает покрываться ржавчиной.

Монтажная паста. Стенки резиновой закраины при установке шины обрабатываются специальной пастой. Это нужно для того, чтобы бескамерная покрышка лучше прилегала к основанию диска. В таком случае сохраняется герметичность и снижается трение. Если проигнорировать данный этап, через несколько месяцев резина может прикипеть к диску. Есть риск повреждения боковины. Нельзя обрабатывать край отработанным маслом - оно наносит вред резине.