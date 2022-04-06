Индийская Tata показала электрическое кросс-купе Curvv

Индийская Tata Motors представила концепт кросс-купе Curvv, который станет серийным через два года. Это будет третий электрокар в портфолио марки. Ему обещаны современная медиасистема, панорамная крыша, просторный салон и запас хода без подзарядки около 500 километров. Сначала на рынок выйдет версия Curvv с полностью электрической силовой установкой, затем появится вариант с ДВС.

Фото: © Tata Motors © Tata Motors

Индийский рынок электромобилей в прошлом году оценили в 1,434 триллиона долларов. По прогнозам, к 2027-му он увеличится до 15,397 триллиона, а показатель CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) за пятилетний период составит 47,09 процента. Неудивительно, что при такой оценке даже местные производители торопятся перейти на электротягу и представляют свои наработки в этой области. Одна из последних премьер — концепт Tata Curvv, который через два года трансформируется в серийную модель.

В нынешней гамме Tata уже есть два электрокара — это седан Tigor EV и приподнятый хэтчбек Nexon EV. Первый оснащен электромотором мощностью 74,7 лошадиные силы (170 Нм) в паре с батареей на 26 киловатт-часов. Без подзарядки он проезжает 306 километров, что подтверждено Ассоциацией автомобильных исследований Индии. Кроссовер заметно мощнее (129 л.с., 245 Нм), располагает аккумулятором емкостью 30,2 киловатт-часа, а его запас хода равен 312 километрам.

Концепт Curvv выполнен в уникальном для Индии формате кросс-купе. Машина демонстрирует новый язык дизайна, основными элементами которого будут «динамические пропорции» и двухъярусная передняя оптика с полоской ходовых огней наверху и основными треугольными фарами внизу. Особого внимания удостоилась и аэродинамика. Например, необычная форма задних стоек улучшает ток воздуха вокруг кузова, а специальные «лезвия» на колесах уменьшают турбулентность в арках.

В основу Curvv ляжет электрическая платформа второго поколения, предусматривающая установку в том числе топливных силовых установок. Кроссоверу обещаны короткое время зарядки, запас хода около 500 километров, просторный салон с премиальной отделкой, панорамная крыша и современная медиасистема.

Tata Motors