Разворот на месте: Ford улучшит «режим краба»

Компания Ford работает над продвинутым полноуправляемым шасси, которое может достаться внедорожной версии электрического пикапа F-150 Lightning. Издание The Drive опубликовало выдержки из соответствующей патентной заявки и рассказало обо всех особенностях системы. Частично её возможности будут совпадать с режимом Crab Walk в GMC Hummer EV, позволяющим автомобилю ездить по диагонали, но отдельные моменты выводят систему на принципиально иной уровень.

Фото: Ford Ford

Так, один из режимов работы предусматривает поворот задних колес в противофазе с передними и одновременное вращение осей по направлению друг к другу. На скользком покрытии (грязь, лед) это позволит автомобилю разворачиваться буквально на месте. Судя по схемам, для такого трюка требуется наличие двух электромоторов, но возможны и другие варианты. При этом весь процесс будет максимально упрощен, а значит, участие водителя будет сведено к минимуму.

Также Ford планирует внедрить рулевое управление без механической связи с колесами. Тогда каждое колесо можно будет поворачивать в любую сторону независимо друг от друга, что сулит ещё массу интересных возможностей. Например, повернув колеса по одному борту вправо, а по-другому — влево, внедорожник сможет выбраться из грязевой ловушки или колеи. Разумеется, несложно будет реализовать и подобие режима Crab Walk, как в GMC Hummer EV.