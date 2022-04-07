Антикризисная подборка: три надежных иномарки с «вечным» двигателем

На фоне непростой обстановки на отечественном авторынке, всё больше автолюбителей начали покупать транспортные средства на вторичном авторынке. По этой причине автомобильные эксперты решили анонсировать так называемую антикризисную подборку, в которую вошли три сверхнадежных иномарки, оснащаемые «вечными» двигателями.

Фото: Car.ru Car.ru

Сегодня на российском авторынке наблюдается тотальное повышение ценников модельных рядов мировых автобрендов. Это связано с тем, что ряд зарубежных стран ввели против России определённые санкции, которые также коснулись авторынка. По этой причине некоторые мировые автомобильные бренды временно прекратили поставки своих моделей.

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На фоне таких проблем многим автомобильным предприятиям пришлось уйти в корпоративный отпуск. При этом некоторые отечественные дилеры марок начали поднимать цены на реализуемые авто. В итоге российским автолюбителям пришлось больше обращаться за желаемым товаром на вторичные авторынки. Эксперты представили список сверхнадежных иностранных моделей с «вечными» двигателями, которые можно приобрести на рынке подержанных машин.

Речь ведётся о транспортных средствах, пробег которых составляет 300 000 – 400 000 руб. Такие автомобили 2008—2012 модельных годов можно приобрести по цене отечественной новой Lada. Первым в списке значится Fiat Albea (на заглавном фото) в кузове седан, выпущенный в период 2011—2012 г.г. По заявлению экспертов, данные автомобили можно рассмотреть даже с пробегом в 150 000 км, так как их ресурс минимум вдвое больше. Модель комплектуется «неубиваемым» 77-сильным 1,4-литровым двигателем, с которым сочетается неприхотливая механическая КПП. В данном транспортном средстве её замена обычно осуществляется в случае пробега в 250 000 километров.

Следующим в рейтинге значится Mitsubishi Lancer 9. Речь о японской сборке транспортного средства. Это авто смогло хорошо себя показать почти во всех своих модификациях. У Lancer 9 наименее стойкой считается 1.6-литровая силовая установка, генерирующая 98 лошадиных сил, проходящая беспроблемно 300 000 километров. Другие версии могут отработать ещё дольше. Минусом такого Lancer является слабая стойкость авто к коррозии.

Mitsubishi Lancer 9

Третьей «антикризисной» версией является Skoda Octavia первой генерации. Речь идет о моделях, оснащаемых 102-сильной 8-клапанной 1,6-литровой силовой установкой, которые способны беспроблемно преодолевать не менее 200 000 км. «Первая» Octavia похвастается надёжной трансмиссией (МКПП либо АКПП Aisin), прочной подвеской и стойким к коррозии кузовом.

Skoda Octavia