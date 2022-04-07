Как быстрее освоиться на дороге и привыкнуть к автомобилю

Вождение - увлекательное, но вместе с тем опасное занятие. Оно кажется чем-то легким для опытных автомобилистов и слишком сложным для новичков. Одно дело - иметь водительское удостоверение, а другое - освоить полезные навыки за рулем транспортного средства. Эксперты составили подборку советов, которые пригодятся всем водителям на дорогах.

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Устроиться с комфортом. Транспортные средства построены по-разному. Все зависит от модели и производителя. Но перед тем как отправляться в путь, следует внимательно ознакомиться с автомобилем. Нужно понять, где расположены системы управления, чтобы не задаваться вопросами во время вождения. Нужно настроить кресло, так как неправильная позиция может стать причиной ошибок на дороге.

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Умеренный темп. Прежде чем бегать, нужно научиться ходить. Данное правило относится и к автомобилистам. Сначала следует освоить вождение в медленном темпе, не стоит давить педаль газа в пол. Именно в медленном режиме можно изучить особенности поведения транспортного средства.

Использование сигналов. Единственным способом общаться с водителями на дороге является использование звуковых и световых сигналов. Следует заблаговременно сообщать о запланированных маневрах.

Отвлекающие факторы. Во время вождения следует отказаться от всех отвлекающих деталей - смартфон, уведомления, разговоры. Стоит избегать всего, что может отвлекать и притуплять реакцию.

Непогода. Если в плохую погоду возникла необходимость встать не обочине, следует погасить свет и включить аварийку. Как правило, в условиях тумана или дождя водители ориентируются на огни от других машин. В таких обстоятельствах они не поймут сразу, что авто стоит на обочине.

Не прижиматься. Важное правило - не следовать слишком близко к другим транспортным средствам. Нужно оставлять себе расстояние и время, чтобы успеть среагировать. Если вдруг другой водитель прижимается к транспорту слишком близко, следует уступить ему дорогу.

Безопасное место. Не стоит останавливаться на тех участках дорог, где наблюдается повышенная опасность - высокая проходимость, узкий участок, возле берега, на мосту. Именно в таких местах чаще всего происходят серьезные ДТП.

Оценка сил. Есть автомобилисты, которые способны сидеть за рулем по 14 часов. У других этот предел ограничивается 6 часами. Следует сразу определить свой лимит, чтобы отталкиваться от него при планировании путешествий. В любом случае рекомендуется делать остановки для отдыха во время движения. Так можно побороть сонливость и вернуть чувство бодрости.

Яркое солнце. Чтобы солнце не слепило в дороге, следует укрыться за акриловой пленкой. Этот материал легко закрепляется на стекле.