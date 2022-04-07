Полезен или вреден антидождь?

Поддерживать рабочее состояние автомобиля – важно. Да, в нём есть миллион и одна деталь, которая требует особого к себе внимания. Вот и лобовое стекло не исключение. Водителю нужен всегда хороший обзор и видимость, часто этому препятствуют снег, грязь, пыль и многое другое.

Многие автомобилисты стали делиться друг с другом одним секретом, который якобы помогает защищать ветровое стекло от всего вышеперечисленного. Итак, супер средством по их мнению является антидождь, сейчас давайте подробнее о нём. Сразу нужно сказать, что производителей такого средства множество и выбирать какую-то продукцию конкретно для себя нужно тщательно.

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Что такое антидождь? Если говорить про визуальную составляющую, то чаще всего это спрей, в состав которого входят водоотталкивающие компоненты. Кто-то заливает их в бачок очистителя, а кто-то предпочитает всё втирать вручную.

Как вообще это работает? Можете интереса ради провести эксперимент, но если делать этого не хочется, то тогда читайте дальше. Представим, что вы нанесли это чудо-средство на стеклянную поверхность. При взаимодействие с водой и грязью химический состав начинает всё отталкивать и собирать всё в крупные капли, которые в конечном итоге скатываются со стекла или просто сдуваются ветром.

Чтобы всё сработало нужно, в первую очередь, не покупать самый дешёвый продукт, либо действительно изучить состав и понять, чем содержимое дорогого отличается от содержимого дешёвого. Так же нужно не наносить средство как вам хочется, а читать инструкцию. Многие средства работают не дольше месяца, некоторые же, как уверяют производители, могут служить до года.

Конечно же, никто не говорит, что этот спрей может заменить работу щёток полностью, нет. Но вот улучшить видимость может хотя бы за счёт того, что капли собираются и на стекле не образуется сплошная пелена из воды.

Плюс грязь и наледь не успевают образовываться на стекле. Состав помогает избавляться не только от влаги, но и от снега с наледью, что, согласитесь, очень хорошо.

Если искать ещё плюсы, то можно так же сказать, что благодаря работе спрея, водителю останется меньше работы. Часть ляжет на «плечи» состава, который большую часть грязи, насекомых, и всего прочего будет скидывать со стекла.

Кстати, многие приобретают антидождь не только для лобового стекла, им покрывают и другие поверхности. Например, зеркала заднего вида и боковые стекла. Спреем можно обработать фары, либо визор мотоциклетного шлема.

Для тех, кто хочет копнуть глубже и понять по какому принципу работает спрей. При нанесении он образует на поверхности гладкий защитный слой. Именно благодаря нему капли не задерживаются и скатываются с поверхности.

Ищите в составе: полимеры, силиконы, присадки и органические растворители. При контакте с воздухом летучая фракция начинает испаряться и на поверхности образуется плёнка, которая и отталкивает влагу. Некоторые производители добавляют УФ-защитные и противообледенительные добавки.

Чаще всего автомобилисты отдают предпочтение спреям, в состав которых входит силикон, либо полимер. Минус – краткосрочное действие.

На втором месте фторсодержащие, но если у вас дождливая погода слишком часто, лучше такое не выбирать.