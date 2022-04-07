Когда состоится премьера обновленного Hyundai Palisade

Кроссовер Hyundai Palisade, представленный в 2018 году, продается в неизменном виде уже четвертый год. Однако плановый рестайлинг уже не за горами: первые фотографии улучшенного флагмана в плотной маскировке начали появляться еще осенью прошлого года. Теперь же Hyundai показала довольно информативные тизеры и заодно раскрыла дату премьеры – она состоится 13 апреля на автошоу в Нью-Йорке. Старт продаж ожидается во втором-третьем квартале 2022 года.

Фото: © Hyundai Motor Group © Hyundai Motor Group

На изображениях виден переоформленный передок Palisade, который сохранил прежние капот и передние крылья, но сменил восьмиугольную решетку радиатора на безрамочный параллелепипед с более крупными декоративными элементами. На месте осталась и «двухэтажная» оптика с подкорректированным наполнением.

Hyundai Motor Group

Официальных снимков кормы и интерьера пока нет, однако о последнем можно судить по прошлогодним шпионским фотографиям. В салоне обошлось без радикальных перемен, но слегка изменился набор кнопок на центральной консоли, а экран мультимедийной системы и приборная панель «срослись» в единое табло. Вероятно, Hyundai традиционно улучшит материалы отделки и добавит современной электроники.

Актуальный Hyundai Palisade

Об изменениях в моторной гамме тоже ничего не известно. В России нынешний Palisade предлагают с 2,2-литровым «дизелем» мощностью 200 лошадиных сил, который может уступить место новому мотору, и 249-сильным бензиновым двигателем 3.5. Оба сочетаются с автоматической коробкой передач и системой полного привода HTRAC.