Как недорого обновить автомобиль

Цены на авторынке продолжают расти, поэтому все больше россиян отказываются от планов покупки автомобиля, и начинают больше ценить те, что уже есть. Эксперты рассказали, как можно быстро и недорого обновить внешний вид и салон машины.

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Первое, что можно сделать – заменить потрепанные резиновые коврики и установить новые чехлы на кресла, отмечает портал 110km. Новый чехол на одно сиденье стоит немногим более тысячи рублей, а один резиновый коврик обойдется в среднем в 660 рублей.

Еще один вариант – установка парктроника. Пользу от этого устройства трудно переоценить в городских условиях. Стоимость комплекта составляет около 2,9 тысячи рублей.

Если бюджет позволяет, то можно подумать о замене колесных дисков, пишет портал "Автоновости дня". Приобретение комплекта "литья" за 25-40 тысяч нельзя назвать бюджетным, но новые диски как ничто другое изменят внешний вид автомобиля к лучшему.