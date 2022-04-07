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2 часа назад

Как недорого обновить внешний вид и салон автомобиля: простые способы

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Цены на авторынке продолжают расти, поэтому все больше россиян отказываются от планов покупки автомобиля, и начинают больше ценить те, что уже есть. Эксперты рассказали, как можно быстро и недорого обновить внешний вид и салон машины.

Как недорого обновить автомобиль
Фото: ПрофильПрофиль

Первое, что можно сделать – заменить потрепанные резиновые коврики и установить новые чехлы на кресла, отмечает портал 110km. Новый чехол на одно сиденье стоит немногим более тысячи рублей, а один резиновый коврик обойдется в среднем в 660 рублей.

Еще один вариант – установка парктроника. Пользу от этого устройства трудно переоценить в городских условиях. Стоимость комплекта составляет около 2,9 тысячи рублей.

Если бюджет позволяет, то можно подумать о замене колесных дисков, пишет портал "Автоновости дня". Приобретение комплекта "литья" за 25-40 тысяч нельзя назвать бюджетным, но новые диски как ничто другое изменят внешний вид автомобиля к лучшему.

Еще две вещи, которые можно сделать даже при наличии самой незначительной суммы денег – хорошо отполировать фары и сделать полную химчистку салона и багажника. Первая услуга будет стоить около тысячи рублей, а за химчистку обычно просят порядка трех тысяч рублей.

Автоэксперт,
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