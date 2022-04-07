Почему современные автомобили такие хрупкие

Сейчас популярно мнение, что кузова современных автомобилей слеплены из "фольги", а сделано это лишь для того, чтобы по максимуму удешевить производство.
Но, как отмечает руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский, на самом деле все не так просто.
"В момент ДТП автомобиль как раз таки должен мяться и гнуться, тем самым гасить своим кузовом кинетическую энергию. В современных машинах продуманы специальные зоны сминаемости, которые помогают погасить скорость плавно и при этом оставить достаточно жизненного пространства для людей, летящих по инерции вперед. Такие конструктивные меры позволяют снизить и так запредельно высокую смертность на дорогах", - добавляет эксперт.