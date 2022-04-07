Почему современные автомобили такие хрупкие

"В момент ДТП автомобиль как раз таки должен мяться и гнуться, тем самым гасить своим кузовом кинетическую энергию. В современных машинах продуманы специальные зоны сминаемости, которые помогают погасить скорость плавно и при этом оставить достаточно жизненного пространства для людей, летящих по инерции вперед. Такие конструктивные меры позволяют снизить и так запредельно высокую смертность на дорогах", - добавляет эксперт.