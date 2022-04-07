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2 часа назад

Почему современные автомобили такие хрупкие

Российская Газета

Сейчас популярно мнение, что кузова современных автомобилей слеплены из "фольги", а сделано это лишь для того, чтобы по максимуму удешевить производство.

Почему современные автомобили такие хрупкие
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Но, как отмечает руководитель проекта "Пробок.нет" Александр Шумский, на самом деле все не так просто.

"В момент ДТП автомобиль как раз таки должен мяться и гнуться, тем самым гасить своим кузовом кинетическую энергию. В современных машинах продуманы специальные зоны сминаемости, которые помогают погасить скорость плавно и при этом оставить достаточно жизненного пространства для людей, летящих по инерции вперед. Такие конструктивные меры позволяют снизить и так запредельно высокую смертность на дорогах", - добавляет эксперт.

Автоэксперт,Александр Шумский,
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