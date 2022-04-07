Lada Granta и Vesta вновь стали бестселлерами в России

В феврале 2022 года из-за продолжающегося кризиса автокомпонентов Lada Granta, возглавлявшая список бестселлеров российского рынка, вылетела за пределы тройки лидеров. В марте модель вернула себе первое место, однако падение продаж можно считать катастрофическим.

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Дефицит новых автомобилей усугубил резкий рост доллара и евро к рублю, что неминуемо сказалось на продажах новых автомобилей. В настоящее время валюта демонстрирует стабильный откат, что вкупе с реализуемыми мерами АвтоВАЗом и правительством может в дальнейшем положительно сказаться на объёмах реализации.

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Итак, первое место Lada Granta заняла с результатом 3433 автомобиля, что на 9253 машины меньше, чем в марте 2021 года. Lada Vesta идёт следом: в прошлом месяце продано 3167 авто (- 5612 экз. в годовом выражении) - более чем в два раза меньше, чем в феврале. На третьей строчке топ-10 самых продаваемых авто в марте расположилось семейство Kia Rio: реализовано 2918 седанов и кросс-хэтчбеков (- 5184 экз.).

Ранее "РГ" рассказывала о мартовских успехах Lada Niva, которая смогла обогнать по продажам кроссовер Creta: российские внедорожники Niva Legend и Niva Travel купили 2898 человек (- 3118 экз.).

На пятом месте - Hyundai Solaris с результатом 1666 автомобилей (- 4279 экз.), немногим меньше у Volkswagen Polo: 1565 авто (- 3480 экз.).

Некогда бестселлер в сегменте кроссоверов - Hyundai Creta - расположился на седьмой строчке сегодняшнего топа: в марте дилеры корейской марки продали 1563 автомобиля (-5383 экз.).

Пассажирский универсал Lada Largus стал восьмым с тиражом 1555 автомобилей (- 1975 экз.). Skoda Rapid - девятый: лифтбек выбрали 1473 человека (-2998 экз.).

Замкнул десятку Renault Duster: 1457 кроссоверов было продано в марте (- 769 экз.).